Die Essenz des Blues!

Blues Sampler gibt es wie Sand am Meer. Aber mit Sicherheit keinen, wie "Confessin' The Blues". Diese Zusammenstellung ist das Ergebnis der äußerst fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen BMG und den ROLLING STONES. Denn

diese Zusammenstellung berücksichtigt mit HOWLIN’ WOLF, JOHN LEE HOOKER, ELMORE JAMES, MUDDY WATERS, CHUCK BERRY, BIG BILL BROONZY, BO DIDDLEY und ROBERT JOHNSON nicht nur die absoluten Pioniere des Blues, sondern auch weniger

bekannten Künstler, wie LITTLE JOHNNY TAYLOR, AMOS MILBURN und BOY BLUE. Man kann die ROLLING STONES gar nicht genug loben, für ihr feines Händchen bei der Auswahl der einzelnen Stücke und Künstler. Ein paar davon haben sie ja selbst auf ihrem letzten Album "Blue & Lonesome" aus dem Jahr 2016 gecovert.



Mit insgesamt 42 enthaltenen Stücken gelingt es "Confessin' The Blues" die Essenz des Blues nahezu perfekt einzufangen. Das wundervoll passenden Albumcover wurde von keinem Geringeren als Ronnie Wood höchstpersönlich gezeichnet. Diese Compilation ist sowohl für absolute Lunatics als auch für interessierte Neueinsteiger, die sich gerne einmal mit den Wurzeln des Blues beschäftigen wollen, eine lohnenswerte Anschaffung.