War Metal in der qualitativen Tide

Die Philippinos von DEIPHAGO knüppeln seit fast drei Dekaden durch den asiatischen Underground. Einziges Manko: Bislang hat man von diesem Trio überhaupt keine Notiz genommen, obwohl die Herrschaften vor allem im vergangenen Jahrzehnt eine Flut an neuen Veröffentlichungen auf den Markt geschoben haben. Gemeinsam mit ihren Buddys von AMPÜTATOR haben die Musiker nun einen Split angekurbelt, der ganz im Zeichen des Hochgeschwindigkeits-War-Metals steht. Oder noch konkreter: Hier überschlagen sich zwei Truppen bei ihrer Arbeit, ohne dabei zwingend den Fokus zu verlieren.



Den Anfang macht DEIPHAGO mit insgesamt drei pfeilschnellen Kompositionen, die trotz Überschall sehr gut abgemischt sind und daher auch in der Detailarbeit die wichtigsten Punkte offenbaren. Die Asiaten knüppeln zwar ohne Unterlass und gönnen sich keine echte Pause, doch von plumper Fast-Food-Ware für das Grind-Publikum kann nicht die Rede sein, weil trotz allem das Mindestmaß an Abwechslung geboten wird und die Jungs wirklich motiviert bei der Sache sind - und schließlich weil die Songs einfach gut sind.

Bei AMPÜTATOR wird die Sache insofern schwieriger, dass die klangtechnischen Voraussetzungen bei weitem nicht so gut sind. Die beiden Stücke der Herren aus Rhode Island sind an sich schon wesentlich primitiver und werden durch das weniger überzeugende Soundbild schließlich so stark verwässert, dass sie als flottes rauschen mit Übermut an den Ohren vorbeiziehen. Hängen bleibt lediglich das recht große Aggressionslevel der amerikanischen War-Metal-Horde, das aber für die Qualität der Songs nicht entscheidend ist.

Von daher lohnt diese Platte in erster Linie für den Beitrag von DEIPHAGO, die sich nach einer echten Ewigkeit auch mal westlich positionieren wollen. Ob der Split mit AMPÜTATOR, der nun auch als Vinyl verfügbar ist, dazu beiträgt, bleibt aber abzuwarten. Aber den Kampf im Underground kennen die Herren von den Philippinen ja schon.