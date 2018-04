Mehr über Various Artists

Starker Split zweier aufstrebender Hardcore-Punk-Acts

Nach einer gemeinsamen Tour war den Herren von DIRECT HIT und PEARS eigentlich sofort klar, dass man auch künftig gemeinsame Sache machen würde. Ein Split-Release wurde in Aussicht gestellt, herausgekommen ist aber gleich eine recht üppige EP, auf der sich beide Kapellen mit jeweils sechs Stücken verewigen dürfen - kein Wunder, dass manches Fanherz höher schlug, als die beiden Fat-Wreck-Acts mit der entsprechenden Bestätigung herausrückten.

Viel erstaunlicher ist jedoch, dass sich beide Bands zu Leistungen pushen konnten, die stellenweise sogar den Output der regulären Releases übertreffen. Besonders DIRECT HIT trumpft auf "Human Movement" so richtig auf, spielt von der ersten Sekunde an wie entfesselt auf und bringt die Mischung aus flottem Hardcore und melodischem Punkrock besser auf den Punkt als je zuvor. Die Hooklines sitzen, das Material hat eine angenehm aggressive Note, und selbst im kurzen Rahmen dieser Scheibe gelingt es den Jungs, in Sachen Abwechslung das Optimum herauszuholen.

Undd auch PEARS lässt sich nicht lange bitten und platziert sechs vermeintliche Hits auf diesem neuen Release, wenngleich der Konkurrenzkampf die Jungs offenbar nicht ganz so stark beflügelt hat wie die Kollegen von DIRECT HIT. Das soll aber erst einmal nicht viel heißen, denn auch die Beiträge auf der B-Seite sind wirklich stark, legen viele tolle Melodien frei und lassen zum Ende hin auch noch ein paar feine Hardcore-Noten mitschwingen. Sehr schön!

Split-Releases sind nicht immer beliebt, weil viele Acts gerne einfach Restmaterial zur Verfügung stellen, um ihren Teil der Abmachung zu erfüllen. Nicht so jedoch bei DIRECT HIT und PEARS, die mit "Human Movement" Schlüsselerlebnisse erzeugen, die jeden Punk-Rocker sofort an dieses Album binden sollten. Richtig starkes Teil!