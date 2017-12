Himalaya versus Anden!

Ganze 24 Bands benennen die Metal Archives, wenn man den Filter auf den Herkunftsstaat Nepal setzt - und schlappe 17 Vertreter sind derzeit tatsächlich auch noch aktiv. Im Vergleich dazu hat manche deutsche Kleinstadt eine größere Szene als das Land im Himalaya, was unterm Strich aber selbstverständlich erst einmal gar nichts bedeutet. Das Material, das DISORDER jedoch veröffentlicht, ist ganz klar von den Sounds den amerikanischen Thrash/Hardcore-Verbindungen geprägt, die schon in den 80ern für Furore sorgten. D.R.I. und EXODUS würden ein Gemisch ergeben, das den sechs Nummern der neuen Split-EP mit den Peruanern von DISTRUPTOR auf jeden Fall einen passenden Stempel aufdrücken würde. Die Wiederveröffentlichung des "Corrupted Influnce"-Demos, das man hier in ganzer Länge zu hören bekommt, verfügt nämlich über einen vergleichbar rauen Charme, wird mit genügend Aggression herausgeschleudert und ist auch handwerklich auf einer Stufe - Holt'sche Solokost inbegriffen. Gut so!



Die Kollegen aus Lima, die hier ebenfalls auf ihr erstes Demo zurückgreifen, schlagen in eine ähnliche Kerbe, haben aufgrund ihrer etwas entschlosseneren Herangehensweise aber einen kleinen Vorsprung gegenüber der Truppe aus Nepal. Das Material ist grooviger, bietet aber auch mehr Abwechslung und ist am Ende sogar noch einen Zacken aggressiver. Im direkten Ländervergleich behält Peru also die Oberhand, wenngleich das Endresultat ein knappes ist und somit auffordert, sich mit beiden Acts auseinanderzusetzen. Und was könnte da besser sein als dieser Split, der alle bisher veröffentlichten Stücke beider Truppen enthält? Auf geht's!



Anspieltipps: DISORDER: Corrupted Influence, DISTRUPTOR: Social Disorder, Traumatic Death