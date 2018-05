Zwei kurze Thrash-Schmankerl gefällig? Bitt'schön!

Auf dieser Split-CD präsentieren zwei überaus aktive Underground-Thrash-Formationen ihre aktuellsten Songs. Für die Eröffnung sorgt DISTILLATOR mit Homebase Enschede. Nach einem kurzen, atmosphärischen Intro legt die Truppe mit 'Perceiving Presence' amtlich los und lässt erkennen, dass der eingeschlagene Weg, sich vornehmlich an den technisch versierten Szene-Heroen zu halten, beibehalten wird.



Wie schon auf dem letzten Album "Summoning The Malicious" lässt Fronter "Desecrator" seine Stimmbänder immer wieder in gewagte Höhenregionen vordringen, zumeist jedoch legt er eine aggressive Vortragsweise in Manier des jungen "Schmier" an den Tag. Das Trio legt einmal mehr ein mörderisches Tempo vor und versteht es auch, bei den neuesten Nummern durch zahlreiche Breaks und Tempowechsel für Abwechslung zu sorgen. Aber auch für akute Gefahr der Nackenmuskulatur, denn so manche Wendung lässt die Wirbel beim Bangen bedrohlich knacken. Mit einer satten Version von 'Black Magic' beendet DISTILLATOR die Vorstellung und übergibt an die Kollegen SPACE CHASER aus Berlin.



Auch die starten zunächst mit einem Intro, das in diesem Fall jedoch eher einer Verschnaufpause gleichkommt, ehe es mit dem neuen Track 'Virus' in die Vollen geht. Ultra-Speed auf technisch hohem Niveau wird geboten, eingebettet in eine atmosphärisch ansprechende Untermalung. Das fein produzierte Material lässt - nicht zuletzt auf Grund der Stimme von Frontmann Siegfried Rudzynski - einmal mehr an einen Bastard aus früheren OVERKILL und EXODUS denken, der obendrein auch noch ein Verhältnis mit FORBIDDEN hat. In Form einer fett krachenden Version von 'Tied Down' stellen die Berliner zudem unter Beweis, dass sie auch NEGATIVE APPROACH zu schätzen wissen und werden erneut ihrem guten Ruf gerecht.



Kurzum, ein absolut gelungenes Split-Album, das schon jetzt Lust auf weiteres Material dieser beiden Formationen macht. Abgesehen davon: Wäre denn eigentlich eine gemeinsamen Tour keine Idee, Jungs?