Mehr als ein einfacher Soundtrack!

Zur am 29. Juni erschienenen Dokumentation über das Leben und die Karriere des Ausnahmegitarristen ERIC CLAPTON ist passenderweise auch ein Soundtrack erhältlich. Und dieser ist mit insgesamt 32 Stücken sehr umfangreich ausgefallen.



Neben Altbekanntem sind auch viele Stücke enthalten, die man in dieser Form noch nicht kennt und eventuell auch nicht erwartet hat. Es ist festzustellen, dass sich hier jemand sehr viel Gedanken gemacht hat, um nicht nur eine einfache Best Of zu kreieren. Neben einem Überblick über sämtliche Karrierestationen wirft man auch einen Blick auf die musikalischen Wurzeln, wie z.B mit dem 'Backwater Blues' von BIG BILL BROONZY aus dem Jahr 1957 oder sogar noch weiter zurück mit der MUDDY WATERS-Nummer 'My Life Is Ruined' von 1953. Dass der BEATLES-Klassiker 'While My Guitar Gently Weeps' enthalten ist, dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass ERIC CLAPTON hier an der E-Gitarre zu hören ist, ohne dafür je irgendwelche Credits bekommen zu haben. Das dürfte nicht jeder gewusst haben. Die CREAM-Phase ist mit sieben Stücken auf CD 1 sehr gut abgedeckt. Zu erwähnen ist hier die bisher unveröffentlichte und 17 Minuten lange Liveversion von 'Spoonful', aufgenommen während der Abschiedstour 1967 im LA Forum, welche fast schon alleine Kaufanreiz genug ist, auch wenn man sonst alles von Mr. Slowhand besitzt. Das BOB MARLEY-Cover 'I Shot The Sheriff' ist zum ersten Mal in ungekürzter Form auf Tonträger erhältlich und mit 'High' von DEREK AND THE DOMINOS aus dem Jahr 1971 gibt es ein bisher verschollenes Studioschätzchen zu hören.



Der Soundtrack zu "Life In 12 Bars" ist eine mit sehr viel Liebe zusammengestellte Werksschau, die sowohl für Altfans als auch für Menschen, die sich gerne mal einen ausgezeichneten Überblick über die über 50-jährige Karriere dieser lebenden Legende verschaffen wollen, eine lohnenswerte Anschaffung darstellt. Wahlweise ist das Ganze als Doppel-CD, vierfach Vinyl oder Download erhältlich.