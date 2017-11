Richtig starker Split-Release

Ein Unentschieden ist auf einem Split-Release meist ein sehr gutes Ergebnis: Denn entweder sind beide Bands mit schwachen Beiträgen am Start, so dass man sich keine weiteren Gedanken über eine Anschaffung machen muss. Oder aber beide Combos gehen triumphal aus dem Duell heraus und liefern allumfassend Argumente für eine zwingende Investition.

Ein solcher Fall ist zuletzt wieder häufiger eingetreten, zum Beispiel bei den beiden Ohio-Acts FROM THE HELLMOUTH und MUTILATRED, die beide noch relativ frisch im Geschäft sind. Erstgenannte überzeugen in ihren drei Tracks mit einer sehr entschlossenen Darbietung, die zwischen modernerem Geknüppel á la THE BLACK DAHLIA MURDER und traditionellem, Thrash-lastigen Stoff von AT THE GATES schwankt, in der goldenen Mitte aber auch noch Bands wie BLOODBATH und (alte) HYPOCRISY flankiert. Mit 'The Wolves Must Be Fed' und 'Capaign Of Lies' steht definitiv vorzeigbares Material in den Startlöchern und dürfte den Jungs aus Cleveland demnächst auch etwas mehr Mitspracherecht im US-amerikanischen Underground einräumen.

MUTILATRED bevorzugt indes die etwas technischere Variante, kokettiert aber auch mit Horror-Vibes und kurzen sphärischen Einsprengseln. IMMOLATION, CANNIBAL CORPSE und INCANTATION sind die Bands, die einige Einflüsse abwerfen und den Sound der fünf neuen Stücke geprägt haben. Und sieht man mal vom verstörenden Noise-Intermezzo 'While It Floods' ab, sind diese Einflüsse auch prächtig verarbeitet worden und tragen mit 'Crippled By Prescription' und 'Split From Inside' auch sehr reife Früchte.

Bei einer Gesamtspielzeit von annähernd einer halben Stunde ist die Split-EP auch quantitativ reichhaltig bestückt. Und wenn es noch mehr Gründe benötigt, empfiehlt sich der Quick-Check auf der Bandcamp-Seite des Labels. Dort kann man sich von FROM THE HELLMOUTH und MUTIALTRED noch einmal standesgemäß verprügeln lassen, bevor das Einsehen schließlich kommt, dass man besser sofort zugegriffen hätte.