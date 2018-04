Starker, progressiver Death-Metal-Split

Zwei russischen Death-Metal-Bands reichen sich auf einem gemeinsamen Split die Hände und setzen einen klaren Akzent für Kreativität und Eigensinn - und natürlich auch für die heimische Szene. Sowohl HORROD GOD als auch TECHNE konnten bislang noch nicht wirklich auf sich aufmerksam machen und sind selbst in ihrer lokalen Umgebung purer Underground, doch genau das sollte sich mit dem Release dieser neuen Scheibe schnellstens ändern. Warum? Nun, weiterlesen:

Es ist nämlich schon extrem wuchtig, was vor allem HORROR GOD in die Waagschale schmeißt, sowohl technisch als auch im Hinblick auf die Brutalität der vier beigefügten Stücke. Die Band orientiert sich an Acts wie HATE ETERNAL und MORBID ANGEL, knüppelt mit Präzision und Raffinesse, verzettelt sich aber auch nicht in undurchsichtigen Strukturen oder zu stark entzerrten Arrangements. Stattdessen kommt man vergleichsweise straight zum Punkt, verarbeitet parallel jedoch viele interessante Breaks und findet die fast schon perfekte Balance zwischen Brachialität udn Anspruch.

Noch einen kleinen Zacken besser gefällt allerdings das Material, das TECHNE im Anschluss hinzufügt. Die Band erinnert zwischenzeitlich an die etwas roheren Phasen im OPETH-Katalog, gibt sich episch und progressiv, kann in den entscheidenden Momenten aber auch mit aggressiven Offensiven kontern und nutzt den gesamten Gestaltungsraum, den der anspruchsvollere Death Metal bietet. Mit 'Breathe' und 'Conviction' erhält der 23-minütige Beitrag zwei prägende Sternstunden, mit deren Qualität sich für TECHNE einige Türen öffnen dürften - ähnlich wie den Kollegen von HORROR GOD, die den direkten Vergleich zwar knapp verlieren, dennoch aber ein klares Zeichen setzen konnten. Freunde des technischen Materials, hier müsst ihr ran!