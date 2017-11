HOWLS OF EBB / KHTHONIIK CERVIIKS - With Gangrene Edges / Voiidwarp

HOWLS OF EBB / KHTHONIIK CERVIIKS - With Gangrene Edges / Voiidwarp

Zwei Bands, ein klarer Gewinner!

Es ist eine seltsame Zusammenkunft, dieses Aufeinandertreffen der Death-Metal-Weirdos von HOWLS OF EBB und der noisigen Black-Metaller von KHTHONIIK CERVIIKS. Es ist vor allem deshalb seltam, weil der größte gemeinssame Nenner dieser beiden Truppe darin besteht, dass beide gerne esperimentieren und sich mit den konventionellen Geschichten ihres Genres schon längst nicht mehr abgeben, dabei inhaltlich aber nur wenige Berührungspunkte haben, die einen Split-Release so interessant macht, dass Fans der einen Band auch die anderen mögen dürften.

Vor allem bei HOWLS OF EBB isst der neue Output relativ strange und irgendwie auch kaum greifbar. Die drei Stücke von "With Gangrene Edges" streunen wenig ziellos umher und generieren eine Menge Chaos, das die Band im Laufe der relativ knappen Zeit kaum in den Griff bekommt. Ein paar Crossover-Ideen zwischen Thrash und Death Metal werden unzusammenhängend durch den Fleischwolf gejagt, doch am Ende kommt kein allzu schmackhaftes Gemisch heraus - auch nicht mit den gelegentlichen Samples, die HOWLS OF EBB einbringt.

Wesentlich besser sind indes die Herren von KHTHONIIK CERVIIKS bei der Bewältigung ihrer musikalischen Irrungen und Wirrungen. Die Band agiert zwar auch relativ experimentierfreudig und präsentiert mit 'Spiiral Spiire Stiigmata' einen extrem vertrackten und vielschichtigen Song an vorderster Front, zeigt sich jedoch gleichsam als Herr des Chaos' und bringt die Nuancen aus Black Metal, Todesblei und vereinzelten progressiven Taktfolgen wunderbar zusammen. Auch hier gilt: Kein einfacher Stoff, doch in der allgemeinen Strukturierung hat KHTHONIIK CERVIIKS im internen Konkurrenzkampf dieses Splits ganz klar die Nase vorne - und in Sachen Songwriting somit auch.

"With Gangrene Edges / Voiidwarp" beginnt verhalten und endet überzeugend. Doch ohne den Beitrag von KHTHONIIK CERVIIKS wäre dieser Release auch nicht allzu spannend.

Anspieltipps: Spiiral Spiire Stiigmata, Come To The Subeth