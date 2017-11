Der italienische Metal Underground 1983!

1983 dachte ich, hätte man die Metal-Szene noch gut überblicken können, aber mittlerweile weiß ich, dass es da noch viele weitere Perlen gab, die kaum jemand zu Gesicht bekam. Dazu gehört auch dieser Sampler mit dem Titel "Heavy Metal Eruption", der in einer Auflage von 1000 Stück natürlich kaum über die Landesgrenzen hinaus Beachtung finden konnte. Was schade ist, denn Mitte der Achtziger wäre ich auf diese Platte schwer abgefahren und hätte gewusst, dass sich die eher stiefmütterlich behandelte italienische Metal-Szene kaum hinter dem US Metal verstecken musste! Ja, so weit würde ich gehen!



Das Album umfasst zehn Bands mit jeweils einem Stück und hauptsächlich klassischen Metal, mal stilistisch eher europäisch wie HALLOWEEN und ihr 'Vikings', das schon fast teutonisch aus den Boxen dröhnt, oder dem starken, abgefahrenen 'Death Line' von RANSACKERS, mal eher US-amerikanisch wie CRYING STEEL mit 'Thundergods', das mich ein wenig an ABATTOIR erinnert, dem schnellen Brecher 'Prisoners In The Box' von STEEL CROWN oder dem gemächlichen 'Angels In Leather' von REVENGE. Dazu Ungewöhnliches wie DEATH SS' 'Black And Violet', das soweit ich weiß nur auf einer Best Of-Scheibe der Schock-Doomer enthalten ist, oder 'The Lord Of The Ring' von ELEKTRADRIVE, das keyboardunterstützt ziemlich Eindruck macht.



Dazwischen gibt es auch ein paar weniger zwingende Lieder. STRANA OFFICINA zeigt, dass italienisch auch ziemlich gewöhnungsbedürftig klingen kann und ROLLERBALL übertreibt es mit dem theatralische Gesang, bei dem der Sänger originell, aber wenig versiert agiert. 'Wild Town', indeed. Aber das Highlight des Samplers ist 'Freakish Footsteps' von SHINING BLADE, ein Lied im Kielwasser der großen, epischen Hymnen der Achtziger, mit dem besten Sänger der Scheibe.



Natürlich ist der Sound eher, sagen wir, bodenständig, aber wer sich für Achtziger Underground Metal interessiert, ist Schlimmeres gewöhnt. Und muss sich dieses Perlchen unbedingt ins Regal stellen! Das Ding haben wir damals alle verpasst, aber jetzt bekommen wir eine zweite Chance, die dummerweise noch limitierter ist als das Original und gerade einmal 500 Exemplare umfasst. Schnell noch zugreifen!