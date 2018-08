Crossover versus Death Metal

Es ist vielleicht nicht der logischste Split-Release, den Relapse hier ins Rennen schickt, schließlich liegen doch einige Welten zwischen den hardcore-Thrashern von IRON REAGAN und den eher traditionell ausgerichteten Todesblei-Fanatikern von GATECREEPER. Von einem Duell zweier gleichberechtigter Combos kann daher auch gar nicht die Rede sein, weil die jeweilige Zielgruppe nicht zwingend die gleiche sein muss. Dennoch: es wird für Fans der beiden Bands schwer sein, an diesen frischen Songs vorbeizukommen, weil beide Truppen bei dieser Gemeinschaftsarbeit eine richtig gute Figur abgeben.



Den Auftakt macht das Nebenprojekt einzelner MUNICIPAL WASTE-Schützlinge, die bei IRON REAGAN gar nicht so weit von ihrer Stammkapelle entfernt sind, den Crossover-Fokus aber noch einmal geschärft haben und ihre eigentlichen Arbeiten mit Einflüssen von D.R.I. und den SUICIDAL TENDENCIES mischen. Die fünf IRON REAGAN-Stücke sind zwar ziemlich schnell durch, bieten aber beste Old-School-Unterhaltung, über die sich auch Freunde der ersten ANTHRAX-Platten freuen dürften.



Eine Schippe drauf in Sachen Heavyness legt schließlich GATECREEPER, wenngleich die Band sich nach einem längeren Intro nur noch die Zeit für zwei echte Tracks nehmen kann, die dann jedoch einer brachialen Walze gleich alles plätten, was ihnen in den Weg kommt. Die Grooves sind ultrafett, die Growls haben fast schon etwas Dämonisches, und bei einem offensiven Track wie 'War Has Begun' sollte jeder Nacken in Mitleidenschaft gezogen werden - richtig stark!



Der musikalische Kontrast mag zwar groß sein, der jeweilige Output aber auch ziemlich cool. GATECREEPER geht mit leichtem Vorsprung über die Ziellinie, gewinnt aber nur knapp gegen die ebenfalls überzeugenden Jungs von IRON REAGAN.