KARMA TO BURN / SONS OF ALPHA CENTAURI - Trilogy

Längst ausverkaufte Zusammenführung dreier Split-Releases

Eigentlich blöd, eine Rezension über einen Release zu verfassen, den man unter keinen normalen Umständen mehr käuflich wird erwerben können. KARMA TO BURN und SONS OF ALPHA CENTAURI sind im vergangenen Sommer gemeinsam auf Tour gegangen und haben die Trilogie ihrer bisherigen Split-Releases eigens dafür noch einmal in eine üppige Box gepackt, die jedoch nur schmale 200 Pressungen erhielt, die während der Reise bzw. via Bandcamp schon ausverkauft waren, bevor die Presse überhaupt Wind davon bekam.

Von daher lässt sich die Sinnfrage stellen, ob die jeweils drei Songs beider Bands überhaupt noch einmal reflektiert werden sollten, ob man das coole Material des gemeinsamen ALPHA CAT-Projekts noch einmal beleuchten muss, oder ob es ausreicht, dass man Fans beider Acts mitteilt, dass sie eine musikalisch zwar recht ordentliche, aber eben nicht bahnbrechende Geschichte verpasst haben.

Denn abgesehen von den letzten drei Nummern des Co-Projekts ist das Material von "Trilogy" bestenfalls KTB/SOAC-Standardware, zwar immer wieder mit dicken Grooves aufgehübscht, aber eben kein essentieller Stoff, den man unbedingt auf den regulären Alben beider Combos hätte erleben müssen.

Und genau das sollte dann auch der Trost sein: "Trilogy" war ohnehin für die Meute der Jäger und Sammler bestimmt und ist schlussendlich auch dort gelandet. Und wer kein Exemplar abbekommen hat, darf sich zwar grämen, ein tolles Artwork und eine Menge Spielzeug in der Box verpasst zu haben, aber da man die Tracks nach wie vor digital streamen kann und deren Qualität nicht überragend ist, muss abschließend keine Verlustrechnungen aufgeführt werden.

Anspieltipps: The Flying Dutchman, Last Day Of Summer