Zwei Grindcore-Bands, die nicht zwingend Standards bedienen wollen!

"The Daily Grind" - und damit jedem seine tägliche Prügelei. KICKASSVIOLENCE und CHADHEL begehen allerdings nicht den Fehler, ihrer Hörerschaft auf dem ersten gemeinsamen Release lediglich alltägliche Standards anzubieten.

Vor allem Letztgenannte überzeugen mit einem ausgewogenen Mix aus klassischem NUCLEAR ASSAULT-Thrash und offensivem, flottem Death Metal, der alleine durch die hohen Vocals wieder in den Grindcore-Bereich gedrängt wird. Eine Spur konventioneller, deshalb aber keinesfalls schlechter sind indes die sieben Beiträge der Kollegen von KICKASSVIOLENCE, die nach dem vergleichsweise langen und nicht ganz so rasanten Opener 'Le Collecteur De Butch' direkt in die Vollen gehen, ein paar Orkanböen lostreten, nichtsdestotrotz aber auch mit zahlreichen groovigen Parts für die nötige Balance sorgen. KICKASSVIOLENCE mag zwar keine unvergleichliche Signatur haben, doch vom Einerlei der extremen Töne ist die Truppe ein ganzes Stück entfernt und präsentiert sich entgegen aller Befürchtungen ob der etwas plakativen Songtitel von einer sehr angenehmen, Blast-verliebten, aber nicht dem Überschall untergeordneten Seite.

Wenn CHADHEL im Anschluss ein wenig das Tempo rausnimmt, muss man sich über ausbleibende Aggressionen allerdings keine Sorgen machen. Die Band kommt genauso direkt auf den Punkt, verwendet allerdings einen eher dem Old-School-Thrash zugewandten Gitarrensound und geht am Ende als die Grind-Alternative zu MUNICIPAL WASTE und Konsorten durch. Speziell Nummern wie 'Snuff Out' und 'Eyeball Torn Out' verdienen reichhaltigen Applaus und bringen die B-Seite dieses Splits sofort richtig in Fahrt. Mehr Stoff ist folgerichtig erwünscht und wird an dieser Stelle auch angefordert - genauso wie weitere Episoden von "The Daily Grind"...