MASTIC SCUM-Gewalt mit nettem Bonus!

Mit ihrer letzten EP haben die Jungs von MASTIC SCUM endlich mal wieder ein neues Lebenszeichen von sich gegeben, nachdem sich die Band in den letzten drei Jahren doch arg rar gemacht hat. Um den Fans zudem noch einen Mehrwert zu garantieren, hat man das gute Teil sogar noch einmal aufgewertet und es in einen Split-Release umgeformt, auf dem auch die Kollegen von HEAD CLEANER zu Wort kommen. Zumindest vom Standpunkt "Mehr fürs Geld" ist dies sicherlich eine brauchbare Lösung. Doch wie schaut's mit den Songs aus?

Nun, zumindest der Stoff des Salzburger Quartetts ist mal wieder erste Sahne und bietet in drei kurzen Episoden grindigen Death Metal der Extraklasse. 'Virtual Irreality' zaubert zudem noch dicke Grooves aus dem Ärmel, wohingegen in 'Twwice The Pain' und 'Negation' wieder mit leichten Thrash-Tendenzen und coolen Tempovorstößen gearbeitet wird. Alle drei Nummern sind ein Segen für die geduldige Fangemeinde und mindestens auf dem Niveau angesiedelt, das die Österreicher auf "C T R L" bedient haben.

Auch HEAD CLEANER macht an sich einen guten Job, liefert aber nicht ganz so markante Ware wie die Jungs aus der Mozartstadt. Die Griechen lieben es radikaler, gehen noch brutaler zur Sache und setzen insgesamt sehr stark auf die hohe Geschwindigkeit der Songs. Doch auch wenn die drei Nummern der B-Seite gut ballern: Es fehlt die besondere Note, selbst wenn ein Song wie 'Digital Crucifixion' schon ziemlich deftig voranschreitet.

Nichtsdestotrotz lohnt sich die Anschaffung dieser auf 500 Einheiten limitierten 7", da keine Band eine Schwächephase zulässt, das Aggressionslevel permanent hoch bleibt und zwei Drittel des Materials wirklich hochklassig sind. Insofern: Schnell den Mailorder des Vertrauens kontaktieren, denn "Defy / Real Life Connection" dürfte schnell vergriffen sein!