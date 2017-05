Mehr über Various Artists

Schrott vs. Grind-Party

40 (!) Jahre sind sie nun schon aktiv, die Rädelsführer bei den MENTORS, und scheinbar haben sie immer noch Geschmack an Hardcore, Punk und dreckigem Rock & Roll. Gemeinsam mit den Kollegen von NEKRO DRUNKZ hat die Band just einen Split-Release zusammengestellt, dessen primäres Ziel wohl darin bestand, etwas wahrlich Kultiges zu schaffen. Doch gerade die Legende aus dem amerikanischen Westen patzt bei diesem Vorhaben volle Kanne.

Die beiden Beiträge von MENTORS sind nämlich bestenfalls durchschnittlich, genau genommen aber der letzte Krampf. Für eine Punk-Darbietung fehlt den Songs die Spontaneität, für eine Party-Geschichte sind zu wenig einprägsame Elemente vorhanden, und wenn 'Kings Of Sleaze' und 'Midnight Mistress' augenzwinkernd als T(H)rash-Kompositionen gewertet werden sollen, sind die Lacher leider nicht auf Seiten der Band. Sorry, aber das lahmt total und hat nichts mit dem zu tun, was diese Truppe zu ihren coolsten Zeiten aufgefahren hat.

Ganz anders lösen die Kollegen von NEKRO DRUNKZ ihre Aufgabe und präsentieren mit 'Crotch Crustaceans' eine megacoole Crust-Nummern und anschließend einen heimlichen Heavy-Metal-Song, der genau dieses vorab vermisste Augenzwinkern auf der A-Seite der EP impliziert. 'Heavy Metal Mustache Ride' ist schlichtweg legendär und ein Song, der mindestens doppelt so viel Spaß macht wie die zuvor abgelehnten MENTORS-Kompositionen.

Insofern ist die Konkurrenz auf diesem Split-Release auch schnell entschieden; die NEKRO DRUNKZ stechen ihre Vorbilder locker aus, stellen den Fan aber auch vor eine schwierige Entscheidung: Kauft man die EP wegen der beiden coolen Stücke oder lehnt man sie wegen der anderen beiden schrottigen Nummern ab. Schwierig, schwierig...