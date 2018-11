Mehr über Various Artists

METALVILLE - 10 Years Of Rock

Gelungene Geburtstags-Compilation

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat es das Kölner Label METALVILLE geschafft, sich seinen Platz im immer härter werdenden Musikbusiness zu erkämpfen. Dies taten die Macher mit sehr viel Herzblut und Engagement. Jetzt kann man auf 10 Jahre erfolgreiche Arbeit zurück blicken und tut dies mit einem Geburtstagssampler.



Auf "10 Years In Rock" befindet sich eine kleine aber feine Auswahl an Künstlern aus dem reichhaltigen Portfolio des Labels. Um den Fans etwas Besonderes zu bieten, hat man bei dieser Compilation auf rares und unveröffentlichtes Songmaterial zurückgegriffen. Schon alleine dies sollte Kaufanreiz genug sein. Bei diesem liebevoll zusammengestellten Geburtstagssampler möchte ich auch gar nicht auf die enthaltenen Stücke im Einzelnen eingehen, da gibt es prinzipiell nichts zu meckern. Dass es gerade bei den enthaltenen Liveaufnahmen soundtechnisch hier und da doch ein paar kleine Abstriche zu vermelden gibt, soll auch nur am Rande erwähnt werden. Hier zählt das Gesamtpaket, welches uns METALVILLE geschnürt hat. Und dieses ist mehr als gelungen. Im ebenfalls liebevoll gestalteten Booklet des Digipaks bedanken sich die enthaltenen Künstler zurecht mit handschriftlich verfassten Linernotes.



Wir von POWERMETAL.de gratulieren auf diesem Weg auch nochmals ganz herzlich zum 10jährigen Geburtstag und hoffen auf noch viele weitere Jahre qualitativ hochwertiger harter Mucke aus dem Hause METALVILLE.