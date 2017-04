Starker Black-Metal-Split!

Zwei der interessantesten Underground-Bands geben sich auf "Remnants Of A Flaming Past" die Ehre und duellieren sich sowohl auf melodischem, als auch auf rumpeligem Terrain.

Den Anfang machen die Portugiesen von MORTE INCANDESCENTE, die in der jüngeren Vergangenheit bereits einige echte Perlen herausgehauen haben und entsprechend selbstbewusst in den Split starten. Das Material der Südeuropäer ist weitestgehend rau und dreckig, stellenweise aber auch einprägsam und an den Klassikern aus dem nordischen Part des Kontinents orientiert. SATYRICON und EMPEROR sind die Referenzen, die hier genannt werden müssen, wenn Hymnen wie 'Eu Transcendo' und das giftige 'A Colheita' ins Rund gefeuert werden und sich erneut darum bewerben, der Band etwas mehr Zuspruch zukommen zu lassen. Die Herren knüpfen nahtlos an ihren letzten Longplayer "...O Mundo Morreu!" an und schaffen ein weiteres Mal die Grundlagen für die schriftliche Notiz auf dem aktuellen Mailorder-Bestellzettel.

Eine Spur besser machen es aber dennoch die Musiker von ILLUM ADORA, die auf epische Melodien und dynamische, sphärische Komponenten setzen. Die Truppe aus Koblenz eröffnet ihren fünfteiligen Beitrag mit dem herausragenden 'Swords Of Olden Days', das selbst manchem Pagan-Liebhaber sofort in die Ohren gehen dürfte. Aber auch Kompositionen wie 'Wrath Inflamed' und 'Ophiolatreia' sind feinste Düsterkunst mit hymnischem Background und definitiv ein weiterer Schritt nach vorne für die Combo von der Mosel und hoffentlich auch die Basis für den noch nicht vollzogenen Full-Length-Release.

Insgesamt ist "Remnants Of A Flaming Past" daher auch eine durchweg souveräne Sache, deren interner Wettkampf die deutsche Vertretung knapp für sich entscheidet. Beide Bands sind es jedoch wert, auch im Rückblick noch einmal näher betrachtet zu werden, da sie die Essenz des Black-Metal-Undergrounds in ihren Werken bislang immerzu perfekt wiedergegeben und mitreißend wiedergegeben haben.