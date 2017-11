Mehr über Various Artists

NUCLEUS / MACABRA - Fragmented Self

Unkonventionell und traditionell - beides geht Hand in Hand!

Ein Split, der auf beiden Seiten alles andere als typische Standardware präsentiert: Jawohl, das bekommt man heutzutage sicherlich nicht regelmäßig um die Ohren gefeuert. Und obschon sowohl NUCLEUS als auch MACABRA keine allzu unkonventionellen Vertreter der rohen Death-Metal-Sparte sind, haben sie beide etwas in ihrem Sound verankert, das sie von der Konkurrenz unterscheidet. Und das ist neben einer sofort spürbaren Hingabe für die morbide Tonkunst ganz einfach auch der Wille, etwas ausgefallener zu klingen, ohne die Wurzeln aus den Songs zu entfernen.

NUCLEUS macht auf "Fragmented Self" den Anfang und begeistert vor allem in den doomigen Tracks voll und ganz. Binnen kürzester Zeit haben sich die Amis zu einer echten Institution entwickelt, die ihrem starken letztjährigen Debüt nun weitere ansprechende Taten folgen lässt. Mit Nummern wie 'Beacon' und ganz besonders 'Assimilation' dürfte man Freunde der etwas langsameren Röcheleien jedenfalls sofort ansprechen.

Etwas experimenteller, dann aber auch wieder mit klarem Hang zur ganz alten Genre-Schule gestaltet sich der zweite Teil dieses Split-Releases, den MACABRA sich insofern zunutze macht, klassische Strukturen mal kurz über den Haufen zu werfen und ähnliche Haltungen anzunehmen, wie DEATH seinerzeit auf "Symbolic" oder ATHEIST in der gesamten Laufbahn. Die Songs folgen keinem sofort durchschaubaren Strickmuster, sind aber auch nicht sperrig oder sonderlich schwer zugänglich. Es besteht einfach der Anspruch, nur minimal von der Norm abzuweichen und dennoch klassischen Death Metal im Stile der frühen 90er anzubieten - und das ist der Band in den drei Beiträgen von "Fragmented Self" ebenso gut gelungen wie den Kollegen von NUCLEUS.

Das coole Artwork von Szene-Ikone Dan Seagrave veredelt schließlich eine der besten Split-Scheiben des laufenden Jahres. Beide Bands muss man künftig definitiv auf dem Zettel haben!