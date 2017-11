Mehr über Various Artists

Split-Single zur gemeinsamen Tour

Die gemeinsame Tour von PABST und AUTISTI sollte noch ein Nachspiel haben. Die beiden Bands haben sich darauf verständigt, einen streng limitierten Split-Release folgen zu lassen, auf dem sich die Berliner Indie-Rocker gemeinsam mit ihren autistischen LoFi-Experten noch einmal duellieren können.

Die beiden Beiträge der auf 300 Einheiten begrenzten 7" sind nun nicht sonderlich spekrtakulär und wohl eher für den Sammler interessant, der sich gerne mal solche Raritäten ins Regal stellt. Mit 'Exciter' hat PABST zwar einen richtig coolen Song am Start, der mit seinem angenehm fluffigen Groove und dem extrem lässigen Sound zwar klar punktet, am Ende aber nur in Ansätzen beschreiben kann, worum es bei dieser Kapelle im Kern geht.

'Dealbreaker' von AUTISTI ist ebenfalls ein lockerer Easy-Listening-Beitrag mit einigen Noise-Fragmenten und anständigen Harmonien, aber eben auch nicht auffällig genug, damit die Hörerschaft die Schweizer richtig abfeiert. Und letztlich schmälert das auch ein wenig den Reiz, sich mit diesem Split zu versorgen.

Denn zum Kennenlernen ist die 7" zu schmal, wirklich Zwingendes fehlt auch, und selbst wenn man nicht abstreiten kann, dass beide Bands einen guten Song beisteuern, empfiehlt es sich, diese Gemeinschaftsarbeit den Jägern und Sammlern zu überlassen, für die der Split in erster Linie auch gedacht ist.