Sehr kurz, sehr intensiv!

Noch nicht einmal fünf Minuten Entertainment, dafür aber ein kurzes, intensives Erlebnis - das verspricht die neue Split-7" von POTRAYAL OF GUILT und STREET SECTS. Beide Bands geben sich in ihren kurzen Beiträgen äußerst experimentierfreudig und darüber hinaus ziemlich extrem - und dennoch: Die Last des minimalen Outputs steht irgendwie trotzdem über diesem Release.



Allerdings vergisst man die Rahmenbedingungen recht schnell, wenn PORTRAYAL OF GUILT mit ihrem räudigen Mix aus Punk, Hardcore und Noise wie ein Derwisch über ihre Zuhörer rasen, bevor sie dann in einem Drone-ähnlichen, spacigen Outro wieder von der Bildfläche verschwinden. 'The Nihilist' ist ein seltsamer Track, ein spannender, letztendlich aber vor allem ein überzeugender.

Ein wenig stringenter machen's SETREET SECTS, die eher auf Industrial-Sounds schwören, ein bisschen Post-Punk-Feeling hinzufügen und mit einer Mixtur aus Elektronik und Stakkatos für ein eindringliches Event sorgen - aber eben auch ein viel zu kurzes.



Nun denn, der Charakter einer Single besteht nun mal darin, in kürzester Zeit alles gesagt zu haben. Dies ist nachweislich beiden Acts gelungen. Es bleibt aber dennoch irgendwie der Eindruck, schnell abgefrühstückt zu werden. Wahrscheinlich weil beide Stücke wirklich gut sind ...