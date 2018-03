PROLEFEED / HENRY KANE - The Mass Forfeiture Of Collective Responsibility

Massive Gewalt, massive Vernichtung!

Aggressive Rumpeleien, massive Punk-Offensiven, ein brachiales Hardcore-Brett und eine fette Grindcore-Show - all das in gerade einmal 22 Minuten. PROLEFEED und HENRY KANE sind im Split-Sektor bereits erfahrene Haudegen und für das gemeinsame Duell bestens gerüstet, daher aber eben auch nicht scheu, bei der Wahl der Waffen bis zum Äußersten zu gehen.

Den Auftakt machen die Briten mit einer ziemlich räudigen Aggro-Variante, die auch an die dreckigeren Querschläger von NAPALM DEATH erinnert, DISCHARGE immerzu auf dem Zettel hat, aber auch zeitgemäßere Hardcore-Acts made in Britain mit ins inspirative Programm nimmt. Nicht allen zehn Tracks von PROLEFEED sind auch wirklich durchschlagende Argumeente im mitreißenden Sinne. Aber in Sachen Brutalität und Feeling macht den Jungs so schnell niemand was vor - auch nicht auf "The Mass Forfeiture Of Collective Responsibility"!

Ihre schwedischen Kollegen lassen sich aber dennoch nicht aus der Reserve locken, sondern haben das Zepter schon in der Hand, bevor auch nur eine Note ihrer fünf Beiträge verklungen ist. Die Skandinavier verfolgen einen noch viel radikaleren Ansatz, blasten in Überschallgeschwindigkeit und lassen sich immer wieder von ihren heimischen Todesblei-Wurzeln treiben. Welch massiver Vernichtungsschlag, was für eine monströse Brutalo-Parade - und was für ein coller Split-Release, aus dem HENRY KANE zwar als klarer Sieger hervorgeht, der aber musikalisch auch sonst auf ganzer Linie überzeugen kann. Sollte man auf alle Fälle verpflichten!