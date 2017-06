Long Live The Canadian Loud!

Wie ich auf diese Compilation der Extraklasse gestoßen bin? Auf YouTube gibt es einen Live-Mitschnitt von der EVIL INVADERS-Version von 'Violence & Force'. Meine Fresse, was für ein Brett, was für ein schnelles, hartes Brett, old school as fuck. Satt hören kann man sich an dieser reinrassigen Speed-Metal-Keule einfach nicht, dafür ist diese Version zu genial. Ähnliches dürfte auch das ältere Semester gedacht haben, als Kanadas Speed-Metal-Export Nummer eins die ersten Lauschangriffe startete.



Eine Band, ein Sound, drei Musiker, zehn Alben - EXCITER ist Legende und Wegbereiter für unzählige Speed-Metal-Bands, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten aus dem Boden sprießten. Alben wie "Heavy Metal Maniac" oder "Violence & Force" lassen in jedem Szene-Kenner den inneren Faustreck-Faktor in die Höhe schnellen. EXCITER ist Kult und wird auch immer Kult bleiben. EXCITER ist eben EXCITER und um dies auch zu würdigen, versammeln sich nun eben diese jüngeren Bands auf "Pounding Metal" - einer richtig geilen EXCITER-Tribute-Scheibe.



Und nicht nur meine Kumpanen von EVIL INVADERS, sondern auch ATTACKER, RANGER oder SAVAGE MASTER zollen Beehler und Ricci Tribut. Darüber hinaus gibt es auch Beiträge von Bands, die eher im etwas melodischeren Sektor unterwegs sind. Doch auch CRYSTAL VIPER und MASTERS OF DISGUISE legen eine absolut geniale Vorstellung mit ihren Songs ab. Sämtliche Beiträge, ob nun 'Death Revenge', 'Beyond The Gates Of Doom', 'Saxons Of The Fire' oder 'Victims Of Sacrifice' knallen wie Bolle und sind über alle Maßen erhaben.



Dass alle Stücke nicht einfach nur bloß kopiert wurden, sondern alle Bands ihren eigenen Sound in diese EXCITER-Interpretationen gelegt haben, versteht sich von selbst und spiegelt die hohe Qualität dieser Tribut-Scheibe wieder. Meine persönlichen Highlights liegen auf 'Black Witch', 'Long Live The Loud', 'Stand Up And Fight' und vor allem 'Rising Of The Dead' - jene Songs, die ich von EXCITER als erstes gehört habe und dadurch einen sentimentale Charakter haben. Doch im Grunde ist die komplette Zusammenstellung ein absoluter Hochgenuss. Der rote Faden ist das erbarmungslos gute und gewaltige Songgefüge der kanadischen Haudegen, das Besondere eben die verschiedenen Stilarten, die auf "Pounding Metal: A Tribute To EXCITER" Hand in Hand gehen. Kinder, ich dreh am Rad, welch ein Spaß!