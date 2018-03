Fetter Grind: Eine Viertelstunde voller hochwertigem Geprügel!

Zwei Bands, eine Viertelstunde Schaulaufen und genügend Energie, um Mauern einzureißen: Der Split-Release von RETORTION TERROR und INVIDIOSUS punktet schon mit Grundvoraussetzungen, die ein solch intensives Fast-Forward-betontes Duell benötigt. Und wenn am Ende kein Sieger steht, weil beide Acts nicht nur richtig Gas gegeben, sondern auch inhaltlich überzeugt haben, ist auch das ein gutes Zeichen und ein weiterer Grund, die oftmals kritischen Meinungen zu solchen Veröffentlichungen noch einmal zu überdenken.



Wenn die Japaner nämlich in weniger als einer Minute die erste Marke setzen, ist schon klar, dass hier keine Gefangenen gemacht werden: 'Arcane Dogs' ist die richtige Grind-Abfahrt zum richtigen Zeitpunkt und gemeinsam mit dem technischen 'River Of Ignorance' und dem punkigen 'Scorched' Teil der Highlight-Show aus dem Hause RETORTION TERROR. Die Asiaten sind trotz einiger Releases bis dato noch nicht richtig in Schwung gekommen, zeigen auf diesem Split-Album jedoch, dass sie wesentlich besser sind als ihre bisherige Reputation.

Und auch ihre amerikanischen Kollegen von INVIDIOSUS lassen sich nicht lange bitten und bringen es sofort auf den Punkt; 'Cultural Indifference' und 'OD'd To Technology' setzen die Akzente, bevor das groovige, ausnahmsweise mal etwas längere 'Where Evolution Ends' dem Reigen ein Ende setzt - wohlgemerkt, nachdem beide Kapellen die Szenerie mit maximaler Zerstörung überrollt haben.



Wie schon angesprochen: Solche Platten sind oft nicht beliebt, weil das vermeintlich schwächere B-Material oftmals genutzt wird, um ein Split-Duell quantitativ zu befüllen. RETORTION TERROR und INVIDIOSUS zeigen jedoch, dass derlei Gedanken völlig absurd sind, und ziehen mit ihren jeweils fünf Tracks eine tiefe Schneise durch die Grindcore-Szene!