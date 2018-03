Zwei Songs, zweimal verdammt starker Underground-Stoff!

Dienen solche Split-Singles mittlerweile vermehrt der Befriedigung extremer Sammelleidenschaften finanzstarker Underground-Liebhaber, hat so manche Truppe zuletzt auch merklich von einem kollegialen Duell profitieren können. In kaum einem Jahr wurden so viele Split-Releases auf den Markt geworfen wie anno 2017, und dieser Umstand kam unter anderem auch einem Act wie BALMOG zugute, der zuletzt noch das "Under The Black Sun"-Festival bediente und sich auf dem steinigen, arbeitsintensiven Weg stetig nach oben gekämpft hat. Dass der spanischen Black/Death-Export schließlich auch als Sieger in der Gegenüberstellung mit den Kumpels von SARTEGOS hervorgeht, ist daher wenig überraschend. Dass sich die Band mit 'Venomous' allerdings einen Track für diese limitierte Auflage aufgespart hat, spricht indes für das Selbstbewusstsein der Musiker. Viele andere Combos hätten eine solch hervorragende Nummer niemals für eine solche Special Edition hergeschenkt, so viel steht fest.

Doch auch ihre iberischen Kollegen können auf dem gemeinsamen Single-Release überzeugen. Der derbe Genre-Mix hat zwar klare Schwerpunkte im Todesblei-Segment, seine schwarze Färbung blitzt aber immer wieder deutlich auf und verwandelt auch SARTEGOS' Beitrag in einen kleinen Höhepunkt, der sich am Ende nur knapp geschlagen geben muss.

Beide Bands haben für die nahe Zukunfft neue eigene Platten angekündigt. Und angesichts der beiden hier vertretenen Songs darf man sich individuell auf beide Scheiben freuen!