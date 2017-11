Zwei Bands, ein klarer Sieger

Es ist anzunehmen, dass sowohl SHEPHERD als auch DEATH BY FUNGI in hiesigen Gefilden selbst für Insider böhmische Dörfer darstellen. Beide Bands sind zwwar schon längere Zeit aktiv, doch der Markt für indische Bands bzw. der Vertrieb für die dortige Szene ist trotz einer aufstrebenden Logistik nach wie vor deutlich ausbaufähig. Letztendlich müssen die Musiker vor Ort zusammenhalten, und mit diesem Entschluss haben sich SHEPHERD und DEATH BY FUNGI zu einem Split-Release verabredet, der auch außerhalb der indischen Landesgrenzen etwas mehr Aufmerksamkeit erhaschen soll. Ob's klappt?



Nun, es steht zumindest zu befürchten, dass die neue Platte lediglich den Streaming-Kompagnons vorbehalten bleiben wird, denn kaum jemand wird für einen schnoddrig produzierten Gemeinschafts-Release wirklich viel Kohle raushauen, der dann auch noch als Tape geliefert wird. Da scheint die digitale Lösung, die momentan bei Bandcamp vertrieben wird, schon die angenehmere Variante zu sein, welche angesichts der eher zähen Ergüsse von SHEPHERD aber auch nur bedingt zu empfehlen ist. Denn die Truppe aus Bangalore kommt nicht so richtig in Gang und kann ihre Mischung aus Noise und Thrash nicht mit ausreichend Leidenschaft verkaufen, um auch den übersättigten Szenekenner aus Europa aus der Reserve zu locken. Die ersten fünf Songs dieses Splits gehen okay, aber es fehlt einfach das gewisse Etwas, das weiteres Interesse für SHEPHERD wecken könnte.

Ganz anders sieht es da schon bei DEATH BY FUNGI aus, deren ebenfalls noisiger Ausflug durch die Core-Landschaften mit reichhaltigen stilistischen Querdenkerpassagen aufgewertet wird, die wiederum Lust auf mehr machen. Zwischen Emo und grindigem Lärm reizt die Band ein enormes Spektrum aus, formuliert die Ideen aber zielsicher und souverän - und irgendwie ist der rasche Abschluss mit dem melodischen 'I Was So Made That (I Wrote A Letter Elucidating My Point Of View)' so plötzlich, dass man spürt, wie gut diese vielschichtige Ladung doch getan hat.

In der finalen bewertung bekommt der Tape-Release daher doch noch eine Chance, aber dies auch nur wegen der starken Beiträge von DEATH BY FUNGI. Das Material von SHEPHERD geht in Ordnung, ist aber letztendlich verzichtbar!