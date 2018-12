Sieben Songs, sieben Minuten...

Split-Releases mit einer Dauer von sieben Minuten sind eigentlich genau dann überflüssig, wenn auch noch eine Fülle von Songs in dieser Zeit runtergerattert werden muss. Die gemeinsame Veröffentlichung von SMERTEGRÆNSENS TOLDERE und UXDXS gehört definitiv zu dieser Kategorie, weil sich beide Acts eigentlich nur einige punkige Abrissbirnen an den Kopf schmeißen und in kurzen Wutsegmenten mal eben das rauslassen, was sich in kürzester Zeit aufgestaut haben mag.

Sicherlich müssen beide Bands die Möglichkeit bekommen, auf einer Kombi-Veröffentlichung ihre Freundschaft zu besiegeln, nur macht dies eigentlich nur dann auch wirklich Sinn, wenn man ein paar ausgedehnte Eindrücke aufschnappen kann - und eben nicht die rabiate Offensivkirmes, die beide Acts hier in der kurzen Zeit zu feiern gedenken. Insofern muss man das ganze eigentlich schon vorab als Bonusgeschichte für Allessammler betrachten, denn wenn man für die limitierte Auflage dieser kurzen Brutalo-Attacke mehr Euronen hinlegen muss als Spielzeit geliefert wird, ist irgendwas nicht mehr im Gleichgewicht. Dann können beide Truppen noch so ungestüm und räudig vorgehen, da können auch die vorhandenen Tracks (oder Fragmente, ganz wie man will) noch so viel Energie aufbringen:

Am Ende des Tages bleibt einfach kaum mehr hängen als eine kurzzeitig vorbei rauschende Hass-Simulation, die sowohl SMERTEGRÆNSENS TOLDERE als auch UXDXS mit Inbrunst und Leidenschaft bedienen. Aber selbst das ist längst nicht alles und verhindert nicht, dass die Einstufung als Sammlerstück die wohl relevanteste zu diesem Release ist. Und Bares für Rares ist in diesen Zeiten ja auch nicht immer einfach aufzutreiben... gerade nicht, wenn man Value for Money zu einer grundsätzlichen Maxime gemacht hat!