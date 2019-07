(Don't) Pull The Plug.

Moment mal: Diese Riffs kennen wir doch! Sowohl SOL DE SANGRE als auch PÁNICO AL MIEDO haben für ihren ersten gemeinsamen Release kein wirklich neues Material am Start, sondern servieren auf "La Senda De La Muerte" ein längst erprobtes Death-Metal-Menü mit internationalem Backing. Beide Bands haben sich dafür entschieden, zwei der aus ihrer Sicht wichtigsten Tracks der Todesblei-Historie neu aufzunehmen und sie in der Landeszunge darzubieten - und die ist in beiden Fällen spanisch.

So erleben wir bei SOL DE SANGRE Huldigungen an ENTOMBED ('Revel In Flesh') und UNLEASHED ('Before The Creation Of Time'): Allesamt sehr tight dargeboten, nahe am Original. Aber dennoch irgendwie anders, obschon die intensiven Growls dafür sorgen, dass die schwedischen Originale auch hier jederzeit zu entziffern sind.

Nicht anders verhält es sich bei PÁNICO AL MIEDO, wenngleich die Katalanen mit DEATHs 'Pull The Plug' einen Song gewählt haben, der beileibe nicht zum ersten Mal neu interpretiert wurde. Aber auch hier mag man nicht schimpfen, denn die Darbietung ist straight und schlichtweg stark und bestätigt diesen Eindruck auch in der neuen Variante von PESTILENCEs 'Twisted Truth', die einen coolen, wenn auch berechenbaren Split-Release formidabel abrundet.

Natürlich vergleicht man am Ende wieder Original und Nachgeahmtes, kann aber bei "La Senda De La Muerte" beruhigt konstatieren, dass die Kolumbianer und ihre spanischen Kollegen einen richtig guten Job machen und den Vorgängern eigentlich in kaum etwas nachstehen. Die wuchtige Produktion tut ihr Übriges dazu, dass die EP eine klare Empfehlung bekommt.