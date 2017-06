SUNSPELL / SAUDADE - From The Mist... We Are But Dust

Zwischen Himmel und Hölle - zumindest musikalisch!

Ein Split-Release macht eigentlich ja dann auch wirklich Sinn, wenn sich die beiden duellierenden Acts musikalisch in irgendeiner Form nahestehen und die angesprochene Zielgruppe zumindest grob übereinstimmt. Ob diese Kriterien für die neue Gemeinschaftsarbeit von SUNSPELL und SAUDADE zutrifft, vermag man allerdings nicht sofort zu bestätigen. Zwar sind beide Kapellen auf ihre ganz eigene Art und Weise extrem, doch der finale Output weicht doch sehr deutlich voneinander ab, so dass zu befürchten ist, dass Fans der einen Band nicht zwingend auch Fans der anderen sein können und werden. Und das ist womöglich das Totschlagargument, an dem "From The Mist... We Are But Dust" scheitern könnte.

Gerade die beiden Songs, die das amerikanische Ein-Mann-Projekt SUNSPELL beisteuert, sind absolut Geschmackssache und für den Auftakt eine eher lähmende Erscheinung. SUNSPELL definiert sich als Ambient/Schwarzmetall-Einheit, die jedoch in beiden Nummern der A-Seite erhebliche Schwierigkeiten hat, Stimmungen zu generieren, die auch bleibende Eindrücke vermitteln. Die zumeist instrumental dargebrachten Annäherungen an die pechschwarze Atmosphäre des puristischen Black Metals sind jedenfalls kaum der Rede wert.

Da freut man sich umso mehr, dass SAUDADE sich gar nicht erst bremsen lässt und sofort wie die Feuerwehr loslegt. Die Kanadier würzen ihren Black Metal mit einigen Elementen aus dem Grind-Sektor, haben in der Zwischenzeit auch ein paar dicke Sludge-Gitarren an Bord und brettern mit Tunnelblick fest entschlossen voran. Dies mag zwar erst einmal nicht allzu besonders sein, nach der einschläfernden Vorstellung der Kollegen ist es aber genau dieser Energierausch, den "From The Mist... We Are But Dust" braucht.

Dennoch muss man den Release mit gemischten Gefühlen betrachten. Zwei völlig unterschiedliche Bands mit einem gehörigen Qualitätsgefälle sind nicht die besten Argumente für eine Split-LP. Aber andererseits wäre es schade, wenn die Beiträge von SAUDADE ungehört verhallen würden. Von aher empfiehlt sich, die Platte bei Bandcamp zu testen und anschließend zu entscheiden.

Anspieltipps: Savagery, Halted/Erased