Stoner-Sounds der Premiumklasse.

Grundsätzlich finde ich die Aussage, dass sich ein neuer Release in erster Linie an die Sammelwütigen richtet, aus mehreren Gründen verwerflich. Einerseits untergräbt ein derartiges Statement die Bedeutung der veröffentlichten Tracks für die vertretenen Bands, andererseits suggerieren angepriesene Limited Editions in farbigem Vinyl, das mit einem anhaltenden Trend hier der schnelle Dollar eingesackt werden soll. Dies soll einer Platte wie "Chapter 7: The Second Coming Of Heavy" einfaach mal vorangeschoben werden.

Relativiert werden alle damit verbundenen Bedenken jedoch blitzschnell, denn inhaltlich ist der neue Split-Release von SWITCHBLADE JESUS und FUZZ EVIl eines der coolsten Stoner-Gemeinschaftsprojekte, das je über den Plattenteller gehüpft ist.

Das Trio aus Texas eröffnet das Duell mit einigen fantastischen SABBBATH-Gedächtnisriffs, switcht in 'Wet Lungs' mal kurz zu den SPIRITUAL BEGGARS, um dann im abschließenden 'Heavy Is The Mountain' mit einem hochwertigen Tribute an die Herren Butler und Iommi eine fantastische A-Seite zu beenden. Nicht nur Jünger der Birmingham-Legende werden hier begeistert sein; auch Freunde von ORANGE GOBLIN und CLUTCH sollten sich mal näher mit SWITCHBLADE JESUS auseinandersetzen - die Band hat's nämlich wirklich drauf.

Nichts anderes gilt im Anschluss aber auch für FUZZ EVIL, die es inspirativ eher nach Palm Springs zieht. Die beschwingten Grooves in 'If You Know' sind "Sky Valley" pur, FU MANCHU grüßt herzlich in 'Graves And Cupids', und die coolen 70's-Retrospektiven, wie man sie im epischen 'Flighty Woman' erlebt, untermauern einmal mehr, dass die Stoner-Überschrift nicht zwingend eine klare klangtechnische Einschränkung bedeuten muss - schon mal gar nicht bei dieser coolen Truppe, die selbst die QUEENS OF THE STONE AGE in Sachen Coolness in die Tasche stecken kann!



Musikalisch ist dieser Release eine Offenbarung und für jeden Wüstenfuchs ein echtes Muss, egal in welcher Edition. Hoffentlich wird das Ganze auch ausreichend gepresst, denn es wäre im höchsten Sinne verwerflich, diese saustarken Songs nur einer erlesenen Gruppe vorzubehalten.