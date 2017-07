1977 - ein Jahr mit einem immensen musikalischen Vermächtnis!

Für den berüchtigten Record Store Day haben sich die Leute bei SquidHat Records in diesem Jahr etwas ganz besonderes ausgedacht: Zu Ehren einer einschneidenden Musiksaison, die seinerzeit eine Menge Aufregung verursachte, hat das Label 22 Bands aus Las Vegas zusammengetrommelt, die sich einen prägenden Song aus dem Jahr 1977 aussuchen durften, um diese in einem punk-rockigen Format wieder neu aufleben zu lassen. Und das Projekt ist gelungen, gerade weil die auserlesenen Combos sich nicht darauf versteift haben, die Originale im flotten Drei-Akkorde-Schema lediglich zu beschelunigen und mit ein paar beschwingten Grooves auszustatten. Das Resultat ist extrem vielfältig und gerade dann spannend, wenn die bekannten Tracks ein wenig verfremdet werden. Und das geschieht in den 22 Beiträgen doch häufiger als erwartet.

Der CHEAP TRICK-Klassiker 'I Want You To Want Me (der streng genommen erst ein Jahr später offiziell als Single herausgegeben wurde) wird in einer netten Instrumentalfassung dargeboten, ELOs 'Turn To Stone' wird mit ein paar sschmutzigen Gitarren ins Jetzt geholt, der QUEEN-Smasher 'We Are The Champions' wird mit einigen zusätzlichen Zitaten aus dem Katalog der britischen Legende aufgewertet, und mit einer schrillen Version von 'Psycho Killer' (TALKING HEADS) machen die DIRTY PANTIES auf sich aufmerksam, deren Frontdame hoffentlich schon bald auf größeren Bühnen ihre Stimme vorstellen kann.

Erstaunlicherweise rekrutieren die vertretenen Bands zumeist Nummern aus dem Popsektor und spart sich die meist etwas anspruchsvolleren Nummern aus der Hardrock-Szene, die zu dieser Zeit ebenfalls florierte. Doch anno 1977 bahnte sich parallel der Punk an, in Großbritannien wurde die Revolution gestartet, und dieses Feeling will "Squidhat '77 - A Las Vegas Punk Rock Tribute To 1977" auch aufgreifen. Und tatsächlich: Die feine Idee wird super umgesetzt, es gibt keinen einzigen Lückenfüller und nach knapp 70 Minuten hat man so viele interessante neue Bands kennen gelernt, dass man die Szene in Las Vegas künftig etwas intensiver beobachten wird. Richtig stark!