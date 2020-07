Ein Stückchen Magie

Die MANOWAR'sche Frühphase, WARLORD, ein bisschen VIRGIN STEELE, auch LIEGE LORD, ATLANTEAN KODEX und zum Teil auch CIRITH UNGOL – fragen wir die Hartwurstfraktion nach Epic Metal, fällt neben MANILLA ROAD meist eine weitere, hier aufgezählte Band. Heroische, ausladende Melodien, Harmonien voller Inbrunst und schwere Riffs, die Leidenschaft in jedem einzelnen Ton spürbar, es liegt etwas Majestätisches in der Luft. Es ist zwar nicht allzu einfach, das Subgenre entsprechend zu definieren, doch die Jungs von GoldenCore Records haben es auf dem vorliegenden "The Epic Side Of Metal – Vol. 1"-Sampler schon gut auf die Kette bekommen.



Elf Künstler – MANILLA ROAD ist als Wegbereiter mit dem eröffnenden 'The Deluge' und dem 'Morbid Tabernacle'-Outro doppelt vertreten – tummeln sich auf dieser durch und durch gelungenen Compilation, die auch Quereinsteigern ein passendes Bild zur epischen Seite des Metals macht. Und anstatt sich darüber hinaus an die großen Namen des Schwermetalls zu machen, nehmen eher kleinere Bands das Schwert in die Hand, satteln die Pferde und reiten mutig und tapfer in die Schlacht.



Hierbei brillieren vor allem längst vergessene und schon vor vielen Jahren aufgelöste Perlen wie GRIFFIN, CUTTY SARK und die Pfälzer von ECONOMIST, die aber dennoch unheimlich gut in das Konzept passen. Auch wenn diese auf dem ersten Blick nicht dem Genre zugehörig sind, so passen die Songs doch wie die Faust aufs Auge. Hier haben die Macher sehr viel Fingerspitzengefühl bewiesen, sodass selbst Veteranen der Szene durchaus noch viel für sich entdecken können. Einheimische Taten wie 'Dust In The Wind' (SUDDEN DEATH) und 'Control The World' (TEMPEST) fügen sich der Epik ebenso gelungen ein wie VIRONs 'Sniper' oder auch das tolle 'As The Crow Flies' der Briten von JAGUAR.



Mit erwähnter MANILLA ROAD-Bedienung sowie der 'The Warrior'-Live-Version von WISHBONE ASH gibt es doch auch über den Tellerrand hinaus Bekanntes, das in Kombination mit den anderen Rohdiamanten eine superbe Figur macht. Generell steckt sehr viel Liebe im Detail, hier waren Experten und Musikfanatiker am Werke, die nicht nur bei der Zusammenstellung sondern vor allem in der Reihenfolge, die spannender und abwechslungsreicher nicht hätte ausfallen können, ein tolles Händchen bewiesen haben. So darf man sich, sofern es in Planung ist, schon jetzt auf den zweiten Teil der epischen GoldenCore Records-Saga freuen, denn diese Compilation sorgt dafür, dass man sich noch verbissener mit den Bands und dem Genre per se beschäftigt.