Theme From Dr. Who

Ein ziemlich überflüssiger Release

Dieser Release ist so überflüssig wie ein Furunkel, hat es irgendwie aber doch in den deutschen Vertrieb geschafft. Robert Reed, der fast zeitgleich sein neues Soloalbum veröffentlicht, hat sich ebenso wie die beiden anderen hier beteiligten Musiker dazu breitschlagen lassen, die Erkennungsmelodie der Science-Fiction-Kultserie noch einmal zu überarbeiten und ihr einen New-Age-Anstrich verpasst, der vom kultigen Original nicht mehr viel übrig lässt. War das nun notwendig?

Gleichzeitig stellt sich aber aber die Frage, warum auch Les Penning und Tom Newman, beide irgendwann auch schon mal im Kontext frühere Mike Oldfield-Releases aufgetaucht, sich für ein solches Projekt haben überreden lassen. Denn auch ihre Interpretationen bzw. das rein instrumentale eigene Material sind so lahm und kuschelig, dass man sie fast schon als Christbaum-Soundtrack verwenden könnte - weltliche Keyboard-Sounds, eigenartig-dudelige Flötenklänge und ziemlich müde Melodien inklusive.

Nein, meine Unterstützung bleibt hier versagt, weil das Produkt nicht viel taugt. Sich mit älteren Soundtracks auseinanderzusetzen und sie möglicherweise auch noch mal experimentell auseinanderzunehmen, ist letztlich begrüßenswert und auch spannend, schließlich schlummert in diesen oft noch eine Menge Potenzial. Dass man sich am Ende aber für die vermeintliche Casio-Variante entscheidet und das Ganze genauso fragwürdig über die Ziellinie bringt, ist nicht im Sinne des Erfinders und im Hinblick auf die namhafte Besetzung dieser Compilation mehr als enttäuschend! Auch Fans des berühmt-berüchtigten Seriendoktors können getrost den Geldbeutel in der Tasche lassen und ihre Scheinchen für wertvollere Releases aufsparen.