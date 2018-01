Mehr über Various Artists

Feiner Split zweier westfälischer Nachbarbands

Zwei Bands aus einer Stadt: Die Rahmenbedingungen für diesen Split-Release sind vergleichsweise außergewöhnlich, undd dennoch ergeben sie Sinn, denn sowohl UNRU als auch TONGUE gehören zu den aufstrebenden Underground-Acts in der überschaubaren Szene Bielefelds und können sich auf ihrem Gemeinschaftswerk beide mit einem richtig starken Beitrage in Szene setzen.

Den Auftakt machen die etwas punkiger aufgestellten Schwarzmetaller UNRU, die in 'Intimhölle Regression' auch Elemente aus dem Crust-Sektor verarbeiten und gelegentlich an die DARKTHRONE-Releases erinnern, die der rohen Black-Metal-Phase folgten. Der Track ist relativ lang und streift dabei verschiedenste Facetten der finsteren Musik, überzeugt aber stets mit feinem Riffing und verdammt rauem Sound.

TONGUE mag es da schon ein bisschen traditioneller und steuert mit 'Omega Male' eine epische Hymne bei, die in den Ausläufern der zweiten Welle auf so manchen Klassiker gepassst hätte. SATYRICON ist mal wieder die erste Adresse, da eigentlich klar scheint, dass die Westfalen in ihrer musikalischen Erziehung tagtäglich "Nemesis Divina" aufgelegt haben. Aber das ist sicherlich auch nicht die schlechteste Voraussetzung für das weitere Schaffen von TONGUE.

Der Split-Release ist lediglich in begrenzter Zahl auf Vinyl erhältlich, weshalb sich Fans der Materie beeilen sollten. Denn beide Songs - und somit auch beide Bands - haben es verdient, flächendeckend Aufmerksamkeit zu bekommen!