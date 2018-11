Eine tolle Compilation aus der Ursprungszeit der Bewegung

Ein obskurer, schlussendlich aber doch sehr interessanter Release: Bei Svart Records wurde mal wieder in den Archiven gekramt und nach Raritäten gesucht - und einmal mehr ist das finnische Label fündig geworden. 15 hierzulande durchsweg unbekannte Punk-Acts, die zwischen 1979 und 1983 in der Suomi-Szene ihr Unwesen trieben, werden nach einer halben Ewigkeit noch einmal ins Scheinwerferlicht gestellt und wecken binnen kürzester Zeit das Interesse für die britisch geprägten Ursprünge der damaligen Punk-Bewegung in Finnland.

"Veritahroja / Bloodstains - Rare Finnish Punk 1979-1983" bringt viele Eigenheiten des skandinavischen Punks zutage, darunter die gelegentlich etwas eigenartigen Taktwechsel, für die später auch der norwegische Sektor bekannt wurde, aber auch viele melodische Nummern, die den Dreck gelegentlich außer Acht lassen und so manche Metal- und Hardrock-Combo aus dem hohen Norden nachhaltig geprägt haben dürften.

Auffällig ist hierbei, dass man in Finnland vor allem zu Beginn der 80er schon die ersten gebügelten Sounds einführte und ein glasklarer Klang auch zwischen all den Iros einen großen Stellenwert hatte. Die Beiträge von PUPUKUUSIKKO und FIRENZE beispielsweise werden wohl nur einige Szeneromantiker noch mit den Ursprüngen des Genres in Verbindung bringen. Und dennoch: Beide Darbietungen passen sehr gut zu dieser kunterbunten Collection, deren einziges Manko wohl die klangtechnischen Schwankungen zwischen Garage, Proberaum und professionell geführtem Studio sind. Ansonsten ist "Veritahroja / Bloodstains - Rare Finnish Punk 1979-1983" ein echtes Kleinod unter den tausenden Compilations jener Zeit, da hier ein paar Schätze ausgegraben werden, die man in Eigenrechereche sicherlich niemals entdeckt hätte - und die es am Ende auch absolut wert sind, ausgegraben zu werden. Finnischer Punk rockt!