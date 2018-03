Das Grindcore-Evangelium nach KRUPSKAYA und WOJCZECH

Es gibt Grindcore-Schlachten, bei denen man sich besser nicht zwischen die Fronten stellt. Das Aufeinandertreffen von WOJCZECH und KRUPSKAYA gehört zu dieser Kategorie musikalischer Duelle, bei denen man sich zunächst besser einmal im Hintergrund aufhält, bevor man sich langsam an den fast schon verboten extremen Output der beiden Bands heranwagt.

Dabei machen es die Jungs von WOJCZECH anfangs noch recht souverän und kontrolliert. Die Fühler sind zwar gen Attacke ausgerichtet, allerdings hat man in den drei Tracks des seit fast zehn Jahren geplanten Split-Doppels nicht den Eindruck, die Musiker würden die Beherrschung verlieren bzw. die Songs könnten ihnen entgleisen. Tracks wie 'Burning Solids' und 'Sickening Discretion' haben darüber hinaus auch eine minimale Hardcore-Schlagseite, die letztendlich prima mit dem Grindcore-Geprügel der deutschen Undergroundler vermischt wird. Alles in allem ein starker Beitrag also, bei dessen offensiver Ausstrahlung sich die Herrschaften von KRUPSKAYA warm anziehen sollten.

Was die Briten dann aber anschließend abfeuern, ist kaum mehr von dieser Welt! Sieht man mal vom unmenschlichen Geschrei ab, das Frontmann Alex als unverkennbares Markenzeichen seiner Truppe längst etabliert hat, ist das technisch hochwertige Material das Grindcore-Evangelium des laufenden Jahrzehnts. Die Riffs sind gigantisch, die Tempoverschärfungen von einem echten Körper kaum zu bewältigen und das Aggressionslevel an einem Punkt angelangt, an dem man den Musikern gar nicht mehr persönlich begegnen möchte. Einen Song wie 'Frozen Bodies Against The Wire' schreibt man zum Beispiel nur einmal in seiner Laufbahn. Das ist krass, nein, das ist sogar noch krasser, aber eben auch genau der richtige Stoff, den man nach einer frustrierenden Arbeitswoche braucht, um sich alle negativen Emotionen vom Leib zu schütteln. Bitte, bitte, lasst ganz schnell Material folgen, ihr Grind-Fanatiker bei KRUPSKAYA.

Das interne Duell geht somit also an die Briten, was aber für WOJCZECH erst einmal nichts zu bedeuten hat. Denn auch die drei ersten Songs dieses 12"-Releases sind eine echte Wucht und ebenfalls stark genug, die Investition in diese Scheibe zu begünden. Geiles Gerät!