Neun Minuten ohne bleibende Eindrücke

Es gibt Split-Releases, die schon auf dem Papier wenig Sinn ergeben, weil die beiden vertretenen Parteien musikalisch so starke Gegensätze aufweisen, dass auch die Zielgruppen nicht wirklich übereinstimmen. WOORMS beispielsweise steht für sphärischen Sludge mit dezentem Noise-Backing, erlebt sich selbst aber anscheinend als besonders eigenwillig, was man nach der kombinierten Erfahrung mit A HANGING allerdings nicht behaupten kann. Letztgenannte Truppe wiederum konzentrieren sich vorrangig auf derben Grind mit klarer Hardcore-Schlagseite, kann in den drei kurzen Beiträgen der gemeinsamen Veröffentlichung aber auch nicht entscheidend auf sich aufmerksammachen. Ergo?

Tja, der erste Vorschlag lautet wohl, den Verzicht auf die gerade mal neunminütige 7" auszusprechen, die von beiden Bands kürzlich zusammengetellt wurde. Die A-Seite wird mit einem ziemlich langweiligen WOORMS-Track gefüllt, der nicht wirklich Lust auf weitere Outputs macht. Und auch die Kollegen von A HANGING sind nicht weit überm Durchschnitt, auch wenn ihre Performance motivierter erscheint als noch bei den Kollegen aus Baton Rouge.

Dennoch: Diese Platte ist verzichtbar und keine gute Werbung für die beteiligten Akteure. A HANGING geht zwar als klarer Sieger hervor, doch das war in dieser Konstellation auch nicht sonderlich schwer. Es gibt Split-Veröffentlichungen, die quantitativ mehr hergeben - und qualitativ natürlich auch!