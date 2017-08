Mehr über Various Artists

Lärm versus Finsternis - eine Rechnung, die nicht immer vollständig aufgeht!

Ob sie einen Kult begründen wollen oder selbst nicht an den reißenden Absatz ihres neuesten Split-Tapes glauben, geben die Musiker von YSENGRIN und SARTEGOS zur Veröffentlichung von "Resvrrezionespiritval" nicht preis. Steigt man aber mit den drei Tracks der erstgenannten Combo aus der Normandie ein, vermutet man glatt, dass sich die Herrschaften über die mangelnde Überzeugungskraft des eher lärmigen Mixes aus Doom und Death Metal im Klaren sind. Die gelegentlichen Anflüge aus dem Gothic-Bereich, die dem Material von YSENGRIN noch so etwas wie Atmosphäre bescheren soll, wirken im Zuge dessen völlig deplatziert, weil sie nicht kaschieren können, dass die Franzosen ziemlich ziellos durch die extremmetallische Botanik geistern. Wirklich gute Eigenwerbung ist das jedenfalls nicht.

Viel besser machen es da schon die Spanier von SARTEGOS. Der abwechslungsreiche Mix aus Todesblei und finsterstem Black Metal mag zwar nicht sonderlich leicht zugänglich sein, aber zumindest kann die Band aus dem galizischen Pontevedra so etwas wie ein Konzept vorweisen, das vor allem darauf baut, mit zahlreichen Tempowechseln die Stimmungen zu lenken. 'Ele Viu as Suas Mao' setzt auf Verrohung im Doom-Kontext, wohingegen das dezent technische 'Umha Dança De Estrelas Negras' aufzeigt, wie man mit wenigen stilistischen Nuancen den maximalen, verdammt düsteren Effekt erzielen kann - klarer Sieg für die 2008 gegründete Combo!



Und trotzdem will eine wirkliche Empfehlung für dieses Tape nicht über die Lippen gehen. Zu dürftig sind die Beiträge der A-Seite, als dass man hier den vollen Preis für die ziemlich schmale 99er-Limitierung ausgeben möchte. Vielleicht sollte SARTEGOS die drei Stücke noch einmal separat zugänglich machen. Zumal davon auszugehen ist, dass die knappe Erstauflage von "Resvrrezionespiritval" inzwischen ohnehin schon vergriffen ist ...