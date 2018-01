Ein Totalausfall und ein Trio infernale.

Zwei relativ gegensätzliche Black-Metal-Bands treffen auf dieser 10"-Split-LP aufeinander. ÓREIÐA, eine eben erst der Taufe gehobene Kapelle aus Island, schwört auf monotone Raserei und hat tatsächlich die Ausdauer, auf einem kaum modifizierten Riff knappe zehn Minuten herumzurödeln, bevor der einzige Beitrag zu diesem gemeinsamen Release über die Ziellinie geht. 'Blindur' ist wüst und zerstörerisch, musikalisch aber nicht sonderlich spektakulär, weshalb zu befürchten ist, dass der Werbeeffekt eines Split-Releases an dieser Stelle nicht greifen wird.



Anders sieht es da schon bei HOLOCAUSTO EM CHAMAS aus, einem portugiesischen Newcomer-Ensemble, das ebenfalls auf komplette Verrohung schwört, in den Arrangements der drei Kompositionen aber genügend Abwechslung einbaut, dass zumindest die Basics in Sachen Spannungsaufbau befriedigt werden. Das Material ist teilweise pfeilschnell, es ist extrem aggressiv, aber es setzt auch in den kurzen Stücken auf markante Breaks und prägnante Widerhaken, die sich bei jedem weiteren Durchlauf noch stärker festsetzen. Dass hier eine Menge Potenzial schlummert, hat man indes schon nach den ersten Tönen des Dreiteilers vernommen - insofern wünscht man sich von diesen Herrschaften alsbald Nachschub.



Im Grunde genommen stehen sich auf diesem Gemeinschaftswerk eine verzichtbare Proberaumaufnahme und eine räudige, aber doch sehr ambitionierte Frost-Performance gegenüber, bei der nicht nur klanglich, sondern auch qualitativ immense Unterschiede bestehen. Die Portugiesen setzen sich im internen Vergleich haushoch durch und sollten auf den Listen neugieriger Underground-Beschwörer von nun an Erwähnung finden.