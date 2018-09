Nichts erwartet und eine Menge bekommen!

Französischem Gothic-Stoff stehe ich eigentlich immer recht skeptisch gegenüber, weil ich zugegebenermaßen nicht so sehr auf das theatralische Element stehe, das viele Bands aus dem westlichen Nachbarland oftmals in ihre Songs einbauen. Auch bei VARSOVIE sind solche Inhalte durchaus ein Thema, allerdings werden sie auf eine Art und Weise zur Geltung gebracht, die jegliches Vorurteil sofort ad absurdum führen. Die Truppe aus Grenoble ist nämlich beileibe kein klassischer Goth-Act, sondern bedient sich zu großen Teilen auch im experimentellen Post Punk. Und da ihre neue Scheibe zudem auch noch erstaunlich viele Garage-Rock-Geschichten erzählt und überhaupt ziemlich erdig und schrammelig klingt, gebührt diesen Franzosen in der Tat eine Sonderstellung - und zwwar eine wohlverdiente.

Es ist schlichtweg verdammt cool, was auf "Coups Et Blessures" geschieht. Die Urheber dieses doch recht vielseitigen Albums haben ihre Wurzeln nicht nur bei den SISTERS OF MERCY und BILLY IDOL, sondern auch bei diversen Alternative-Acts, denen sie einfach den lässigen Gitarrensound gestohlen haben. Derweil gibt es feine, aber doch sehr Gitarren-lastige Dark-Wave-Arrangements, richtig coole, aber niemals pathetische Melodien, eine sehr eigenwillige, aber irgendwie fesselnde Darbietung an den Vocals und schlussendlich eine stete Verneigung vor der NEW MODEL ARMY, die wohl einer der größten Einflüsse für VARSOVIE gewesen sein dürfte - Proto-Punk-Herz, was willst du mehr?

Das einzige, das man vielleicht als störend empfinden könnte, ist die AKzentuierung der heimatsprachlichen Texte, die wie so viele französische Songs gewöhnungsbedürtig klingt. Doch auch hier kann schnell Entwarnung gegeben werden, weil Stimme und Musik in Harmonie zusammenarbeiten und die tolle Symbiose, die sich schon nach wenigen Sekunden andeutet, bis zum Ende tragen. "Coups Et Blessures" ist eines dieser unverhofften Überraschungsalben, von denen man sich nur schwer lösen kann. Und zeitgleich ist es eines dieser Werke, das wunderbar dazu beiträgt, die oben angesprochenen Vorurteile noch einmal zu überdenken. Sehr cool!

Anspieltipps: Le Lac, Chevaux Échappés, Revers D'laube