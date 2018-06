Kurz, aber edel!

Im Westen der USA, speziell in der Gegend rund um ihre Heimatstadt Seattle, zählt VAUDEVILLE ETIQUETTE zu den momentan schwer angesagten Acts. Durch offenbar sehr intensive Live-Shows hat sich die einst als Singer/Songerwriter-Duo gegründete Band einen guten Ruf erspielt und dieser konnte mit den ersten beiden Veröffentlichungen "Debutantes & Dealers“" und "Aura Vista Motel" zusätzlich ausgebaut werden. Die inzwischen als Quintett agierende Formation liefert auf ihrer aktuellen EP erneut vier Songs, denen man anhört, dass sie vom Songerwriter-Kern-Duo Tayler Lynn und Bradley Laina konzipiert wurden, in der Band-Umsetzung jedoch deutlich an Abwechslung und Ausdruckskraft gewonnen haben.

So kommt der eröffnende Titelsong als locker-luftige, dezent an FLEETWOOD MAC erinnernde Softrock-Hymne aus den Boxen, während das folgende 'Ontario' eine deutlich dunklere, melancholische Gangart von VAUDEVILLE ETIQUETTE zeigt. Als herausragend entpuppt sich dabei die hypnotische Wirkung des fesselnden Gesangs von Tayler, deren Stimme perfekt mit der elektronischen Untermalung harmoniert und zugleich entspannt, aber dennoch aufregend klingt. Mit der schweren, blues-infiltrierten Rocknummer 'White Horse' liefert man dann den Beweis, durchaus auch der Kollegenschaft aus der Region das Wasser reichen zu können, hätte der Track doch durchaus auch auf das letzte WALKING PAPERS-Album oder zu JEFF ANGELL'S STATICLAND gepasst. Das relativ düster wirkende, durch Bläserarrangements zusätzlich um Schwere aufgefettete, dank Taylers Stimme aber dennoch auf jeden Fall Radio-taugliche 'Swamp Witch' beendet die Vorstellung, und zwar mit dem Bandnamen absolut gerecht werdenden Eleganz.

Mit "Divisions" hat VAUDEVILLE ETIQUETTE Eine zwar kurze, aber sehr edle Scheibe aufgetischt. Bleibt nur noch zu hoffen, dass man nun auch hierzulande auf diese Band aufmerksam wird.