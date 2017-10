Melo-Thrash im Stile von ARCH ENEMY

Die Musiker von VEINS sollten bei ihrer eigenen musikalischen Einodnung vielleicht ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Da ist von total extremen Klängen die Rede sowie von Parallelen zu LAMB OF GOD und Konsorten des modernen Blasts. Doch im Grunde genommen bedienen die Italiener zunächst einmal Freunde des melodischen Thrash Metals und sind letztendlich auch nichtallzu brutal unterwegs. Dies aber nur zur Standordtbestimmung - denn musikalisch hat die Truppe definitiv etwas auf dem Kasten.



Auf ihrem neuen Album hat die 2014 gegründete Truppe jedenfalls anständiges Material anzubieten, das mal melodisch, mal riffbetont, aber immerzu fokussiert arrangiert ist. Bands wie ARCH ENEMY rufen sich in Erinnerung, wenn die etwas flotteren Parts mit herrlichen Soloeinlagen bestückt werden, wohingegen auch DESTRUCTION sicherlich schon mal auf den Plattenteller gekommen ist, denn die Vocal-Performance und auch die gelegentlichen Twists sprechen klar dafür, dass VEINS in der eigenen musikalischen Entwicklung den ganzen Fundus des europäischen Thrash Metals in sich aufgesogen hat.



Ganz so unschuldig ist "Innocence" daher auch nicht, allerdings würde man sich manchmal wünschen, die Band würde noch eine Spur aggressiver und manchmal auch etwas rauer zu Werke gehen, um den wirklich guten Riffs noch ein bisschen mehr Ausdruck zu verleihen. Nichtsdestoweniger ist die neue Scheibe absolut anständig, vielseitig vor allem im Hinblick auf die Gitarrenarbeit und sicher eine Empfehlung wert, wenn man das Wort an die Verfechter der melodischen Gattung des Thrash Metals richtet.



Anspiltipps: Bullet In The Head, Take My Hand