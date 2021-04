Hektischer Hornissen-Thrash der Extraklasse!

Fünf lange Jahre sind vergangen seit das Quartett namens VEKTOR uns mit "Terminal Redux" in den Sci-Fi-Himmel gefrickelt hat. In der Zwischenzeit gab es unschöne Meldungen, die schlussendlich zu einer Bandauflösung führten. Nun ist Mainman David DiSanto zusammen mit seinem ehemaligen Sidekick Eric Nelson, sowie einer neu bestückten Rhythmustruppe wieder unter altem Banner aktiv. Das erste Lebenszeichen sind diese beiden Songs, die es vor kurzer Zeit als Split zusammen mit CRYPTOPSY zu erwerben gab. Nun erscheint das Ganze nochmals im Alleingang. Für mich recht angenehm, da ich mit CRYPTOPSY nur live etwas anfangen kann.

Schon das einleitende Riffing von 'Activate' macht klar, dass die Band noch immer im Hyperspeed-Modus agiert und die kurz danach einsetzende Rhythmik ist ebenfalls erneut herrlich hektisch. Neben diesen alten Trademarks überrascht die recht kurze Nummer allerdings mit einer stärkeren Schlagseite in Richtung Old-School-Thrash. Das heißt jetzt nicht, die Nummer wäre irgendwie gradlinig, au contraire, aber die klug eingesetzten Shouts und das massiv nach vorne treibende Riffing machen 'Activate' doch zu so etwas wie einem Ohrwurm. Obendrein ist der Gesang von David etwas klarer als in der Vergangenheit. Gefällt mir sehr, denn dies in Kombination mit seinem heiseren Kehlkopf-Gekreische, ergibt eine tolle Mischung.

Ganz anders dann 'Dead By Dawn'. Verspielt und sphärisch, mit schönem Klargesang vorgetragen, swingt sich diese Nummer unerwartet gefühlvoll ein. Erst nach knappen drei Minuten Laufzeit wird das Distortion-Pedal am Flux-Kompensator betätigt und die Hornissen kreischen laut. So schnell kann mein Fuß nicht whippen wie die Jungs hier lospreschen, aber das stört mich nicht, denn das Energielevel ist so unglaublich hoch und ansteckend, dass ich erneut denke, dass das reine Anhören von VEKTOR-Songs schon einer sportlichen Betätigung gleich kommt. Man verbrennt wahrscheinlich ein paar Hundert Kalorien. Netter Nebeneffekt. Auch hier fällt vor allem beim Gesang die leichte Schlagseite in Richtung alte Schule auf. Ich bin gespannt, ob sich das beim nächsten Longplayer fortsetzen wird.

Bis dahin ist diese Maxi eine wunderbare Überbrückung, die auch aufzeigt, dass die neue Rhythmustruppe ganz erstklassig eingespielt ist. Das wird bestimmt wieder ein Fest!