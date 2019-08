Schwedischer Hardrock muss nicht zwingend Reißbrett-Ware sein.

Die Bedingungen für diesen Album-Release waren nicht besonders erfreulich: Kurz bevor VELVET INSANE den selbstbetitelten Erstling ins Rennen schicken konnte, hat sich die Hälfte der Band aus dem Staub gemacht und ein Duo zurückgelassen, das seine großen Ambitionen aber nicht hinter den eher mauen Voraussetzungen verstecken wollte. Am Ende haben Jonas Eriksson und Jesper Lindgren Recht behalten: "Velvet Insane" ist zwar kein echtes Meisterwerk des alternativ geprägten Hardrocks, aber sicherlich ein angenehmer musikalischer Zeitgenosse, der aufgrund seiner vielfältigen Ansätze irgendwie doch aus der Masse der Veröffentlichungen herausragt.

Die Kennzeichen, mit denen VELVET INSANE sich auf internationalener Ebene bewirbt, sind äußerst facettenreich. Da gibt es durchaus traditionell ausgerichteten, eher groovigen Stoff, ein paar Independent-Abschnitte, dann auch mal ein paar Balladen, die sich eher dem Southern Rock zuordnen lassen (unter anderem auch wegen der feinen Mundharmonika-Einwürfe), zuletzt aber eben auch ein paar eher moderne Noten, die sich wunderbar mit den klassisch geprägten Ideen vermischen und speziell in Songs wie 'Nottingman' und 'Infinity' tolle Resultate hervorbringen. Die ganz großen Hits mögen auf "Velvet Insane" zwar nicht zu finden sein, doch dieses vermeintliche Manko gleichen die Schweden mit einem allgemein sehr lässigen Sound, vielen angenehm entspannten Passagen und einer durchweg coolen Performance locker wieder aus. Es ist eben auch bemerkenswert, dass sich nicht jede neue skandinavische Hardrock-Combo an den gleichen Schemata orientiert, sondern dann auch ab und zu mal über den Tellerrand schaut - und genau das ist bei VELVET INSANE gegeben- Hoffentlich finden die verbliebenen zwei Musiker schon bald neue Mitstreiter, um ihr Projekt fortsetzen zu können. Die erste Scheibe hat etwas sehr Erfrischendes an sich, von dem man gerne weiterhin bedient werden möchte. Bevor man jedoch schon zu früh in die Zukunft schaut, sollte man erst einmal das nehmen, was bereits vorhanden ist. Und das ist auf alle Fälle ein sehr, sehr anständiges, zeitgemäßes Hardrock-Album!

Anspieltipps: Nottingman, Lincoln Road, Six Steps Away