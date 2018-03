Bärenstarkes Comeback der "Queen Of Dramatic Metal"

2016/2017 entschlossen sich Gitarrist Holger Marx und Jutta Weinhold, VELVET VIPER wiederzubeleben. Die letzte Scheibe "The 4th Quest For Fantasy" hat immerhin schon mehr als 25 Jahre auf dem Buckel. Mit "Respice Finem" erscheint nun das lange ersehnte neue Werk.



Die insgesamt vier Vorgängeralben von ZED YAGO und auch der Nachfolge-Band VELVET VIPER sind allesamt Heavy-Metal-Klassiker und zählen mit zum Besten, was in diesem Bereich je in Deutschland veröffentlicht wurde. Und "Respice Finem" schließt genau da an. Jutta Weinhold hat mit ihrem Mannen einen weiteren Klassiker eingespielt. Die Magie alter Tage ist immer noch vorhanden mit einem Gespür für geilen Heavy Metal, der unter die Haut geht. Man höre sich nur mal das geniale Titelstück 'Recipe Finem' an das mit über zehn Minuten, das längste enthaltene Stück ist. Dieser Epos ist ohne Zweifel eines der Highlights auf einem Album ohne jegliche Schwächen. Über allem thront die "Queen Of Dramatic Metal" Jutta Weinhold mit ihrem fantastischen Gesang, der ebenfalls nichts vom Glanz vergangener Tage verloren hat. Mit ihren inzwischen 70 Jahren hat sie immer noch mehr Heavy Metal im Blut als so manche jüngere Kollegen und Kolleginnen.



"Respice Finem" ist ein Meisterwerk, das viele in der Form erhofft, aber eventuell nicht unbedingt erwartet haben. Freunde von klassischem Heavy Metal mit dem gewissen Hang zur Dramatik kommen an dieser Scheibe definitiv nicht vorbei. VELVET VIPER ist zurück mit dem Comeback des Jahres.