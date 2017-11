Zum ersten Mal auf Vinyl: die 2007er-Comeback-Scheibe

Zwölf Jahre lag die in ihre Frühzeit immer wieder als "deutsche Antwort auf METALLICA" gehandelte Formation aus Schweinfurt auf Eis, ehe es Klaus Ullrich, den man als "Heiner" in der Szene kennt, 2002 doch wieder danach gelüstete, dem Thrash Metal mit VENDETTA zu frönen. Zunächst war zwar auch sein alter Kumpel Daxx noch zum Mitmachen zu bewegen, doch schon auf dem 2007 aufgelegten Comeback-Album "Hate" war Heiner als letztes verbliebenes Mitglied der Band mit einer neuen, jungen Mannschaft am Start. Unter anderem feierte auf diesem Dreher Sänger Mario Vogel seinen Einstand, und der entpuppte sich recht rasch als absoluter Glücksgriff für die Band. Mit seinem rauen, aber dennoch von Grund auf melodischem Gesang wusste er die Nummern, die zwar durchaus zeitgemäß klangen, jedoch sehr wohl den Background der Formation berücksichtigten, allesamt ordentlich umzusetzen und "Hate" zu einem auch heute noch respektierten Werk werden zu lassen.

Der Mix aus Thrash der ansprechenden Art, Melodien und griffigen Hooks erweist sich generell auch zehn Jahre nach der Erstauflage als überaus gelungen und sollte jeden Genre-Fan ansprechen. Da das Gerät seinerzeit nur als CD in Umlauf gebracht wurde, wird sich zwar in erster Linie die Jäger- und Sammler-Fraktion durch die nunmehr erfolgte erstmalige Veröffentlichung auf Vinyl angesprochen fühlen, doch auch CD-Besitzer werden auf ihre Kosten kommen. Als besonderes Leckerli (oder vielleicht doch als Hinweis, was uns da als nächstes von VENDETTA ins Haus steht?) bekommt man nämlich 'Feed The Etermination' und 'Storage Of Anger' zwei der stärksten Nummern des 2011er-Album "Feed The Extermination" als Bonus-Tracks geboten. Passt!