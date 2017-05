Black-Metal-Brett vs. satanisches Todesblei

In Amerika hat man grundsätzlich eine andere Vorstellung davon, welche Zutaten eine garstige Black-Metal-Scheibe beinhalten sollte. Die Jungs von VENEREAL BAPTISM machen hier keine Ausnahme und berufen sich zunächst auf die Todesblei-Variante des satanischen Sounds, weshalb man auch einige Elemente von VITAL REMAINS und DEICIDE im Sound der Texaner entdeckt. Doch die Bösartigkeit, die das Material von "Deviant Catigation Liturgy" gleichzeitig ausstrahlt, lässt keine Zweifel daran, wohin der Outcome der acht Songs schließlich gesteuert werden soll - und zwar direkt in die Hölle!



Entsprechend eilig hat die Band es auf ihrem neuen Release auch und knüppelt bevorzugt in höheren Tempolagen durch einen finsteren Mix aus wuchtigen Death-Metal-Gitarren und infernalisch geprägtem Garagen-Geschrammel in bester Schwarzmetall-Underground-Manier. Das Resultat überzeugt nahezu fortlaufend, vor allem weil die Herren viel Energie in die Songs stecken, sich aber dennoch nicht damit zufriedengeben, lediglich den Knüppel aus dem Sack zu holen. 'The Winds Of Nullification' überragt mit seinem packenden Mittelteil, und die kurzen Entschleunigungen in 'Impure And Perpetual' und 'A Grand Liberation' tragen ebenfalls dazu bei, dass die Falle der mangelnden Abwechslung erst gar nicht zuschnappen kann.



Umgeekehrt muss man ganz klar konstatieren. dass "Deviant Castigation Liturgy" keine Platte ist, die in kreativer Hinsicht Bäume ausreißt. Die Band brettert auf einem hohen Level voran, schraubt die tatsächlich greifbaren Eigenanteile aber auch auf ein Mindestmaß herunter. Aufgrund der Tatsache, dass die acht Songs allesamt auf einem sehr hohen Level agieren, kann man das durchaus akzeptieren. Auf lange Sicht sollte die Band aber dringend darauf achten, in diesen Makel zu investieren, da er für den Erfolg irgendwann entscheidend sein wird.



Anspieltipps: Impure And Perpetula, The Winds Of Nullification