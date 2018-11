Zwei herausragend inszenierte, extreme Longtracks

Es ist schon ziemlich mutig, eine vermeintliche 2-Track-EP so weit zu dehnen, dass am Ende ein halbstündiges Extrem-Unterfangen steht, welches mit so vielen Stilbrüchen und Charakterwechseln aufwartet, dass man als Hörer fast schon erschrocken zurückweichen mag, um nicht von den zahlreichen Attacken dieses Outputs verschlungen zu werden. VERBERIS ist ein bestialisches Brutalo-Unternehmen, das mit seinem bösartigen Death Metal auch gerne die Grenzen des schwarzen Sektors überschreitet und derweil nicht mit Überraschungen geizt. Die Truppe aus Neuseeland ist experimentierfreudig und dennoch zumeist straight, schafft Riffstrukturen, die so mancher Act der zweiten Black-Metal-Generation sofort adaptiert hätte, ist aber auch in Sachen Todesblei derart auf der Höhe, dass Konkurrenzmaschinerien wie die von MORBID ANGEL sich tatsächlich noch etwas abschauen könnten - sehr gut!

Es ist wirklich erstaunlich, wie es den Musikern auf "Vorant Gnosis" gelingt, Brutalität mit finsteren Extremen zu kreuzen, ohne dass sich VERBERIS dabei überhaupt einmal wiederholen müsste bzw. irgendwelche Längen die Songs lähmen würden. Das Material ist technisch herausragend, stimmungstechnisch verdammt stark in Szene gestezt und trotz der ausgedehnten Songlängen zu keinem Zeitpunkt schwer zugänglich, weil die Neuseeländer hier ein Gesamtpaket schnüren, das in all seinen Details jederzeit schlüssig und nachvollziehbar bleibt. Selbst das nahezu hypnotische Finale von 'Gnosis', das über fast fünf Minuten immer mehr in einen gleichförmig anmutenden Groove wechselt, hat keine Probleme bei der finalen Präsentation, weil der Sound von VERBERIS den Hörer längst gefangen genommen hat und auch nicht mehr loslässt.

"Vorant Gnosis" ist eine vortreffliche Veröffentlichung einer sehr ambitionierten Black/Death-Metal-Kapelle - und definitiv eines der Highlights der bald ablaufenden Extrem-Saison!