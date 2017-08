Der Funke wird zum Feuergeist.

Sie haben sich im Laufe der zeit zu den ganz Großen in der Szene entwickelt: VERSENGOLD hält sich seit Jahren mit ihrem beschwingten Mittelalter-Folk auf den Bühnen großer Festivals genauso wie auf den Mittelalterlichen Phantasie Spectaculi der Region. Mit "Funkenflug" veröffentlichen die Nordlichter ihr neues Album – ein Juwel, das in sämtlichen Farben schimmert, erweisen die Musiker sich darauf musikalisch wie lyrisch als unglaublich vielseitig.



So liefern Malte und Co mit ihrem Opener 'Sang- und Klanglos' einen kämpferischen Titel mit viel Wumms, auf den das nachfolgende, swingende 'Funkenflug' beinahe wie eine angenehme Sommerbrise wirkt. Stimmung erzeugen, diese Kunst weitet VERSENGOLD auf den folgenden Titeln jedoch noch weiter auf: Die beinahe theatralischen Chöre auf 'Samhain' rufen Bilder einer düsteren Oktobernacht auf, die aufspielende Geige auf 'Verliebt in eine Insel' lässt sofort die grüne Schönheit Irlands vor dem inneren Auge entstehen. Ein echter Stern im Funkenregen ist allerdings auch der Song 'Nebelfee' – eine sehnsüchtige Piano-Ballade, die nach wenigen Sekunden für Gänsehaut sorgt.



Mit "Funkenflug" entzündet VERSENGOLD ein Feuer, welches auch über das Album hinaus noch lange nachlodert: Egal ob es nun der Ohrwurm 'Samhain' ist, welcher mir nicht mehr aus dem Kopf geht oder Gedanken, die man sich um den raffinierten Text von 'Das wär' ein Traum' macht. Die Musiker zupfen in den Köpfen ihrer Hörer immer wieder neue Saiten an und bringen sie zum Schwingen. Schöner kann man den Begriff Folk nicht mit immer wieder neuem Leben füllen.