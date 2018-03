Satter Metal mit Verzierungen.

Das letzte Album "House Of Bones" der Brasilianer VERSOVER erschien 2004 und wurde von unserem Chef damals schon mit lobenden Worten rezensiert. Und ganz so verkehrt ist auch "Hell's Inc." von 2017 nicht. Die Musik von VERSOVER verkörpert Heavy Metal pur; es hagelt Riffs, filigrane Soli, treibende Drums und genretypische Hooks. Das erinnert von der Power bisweilen gar an MORGANA LEFAY. Und dennoch breitet sich Band stilistisch vor allem in der zweiten Hälfte des Albums eierlegendewollmilchsauartig aus. Neben Thrash und rohem Power Metal kann es durchaus auch mal episch werden, der Symphonic Metal schimmert hier und da mal durch und balladeske Klänge sorgen für weitere Farbtupfer. Knackpunkt wird sicherlich der Gesang von Rodrigo Carmo sein, der eine recht eigenwillige Intonation hat. Das kann man charmant oder doof finden, ich habe mich mit der Zeit daran gewöhnt, denn technisch und vom Stimmvolumen her ist der Mann sicherlich ein Guter.



So dauert es zwar eine Zeit, aber am Ende kristallisieren sich doch ein paar Songs raus, die "Hell's Inc." in den oberen Notenbereich schieben. Vor allem wenn die Steifheit des puren Metal aufgelockert und mit orchestralen Elementen aufgepeppt wird, wie in den feinen Epen namens 'Egde', 'The Asylum' oder dem famosen 'Lady Death', finde ich VERSOVER richtig gut.



Eventuell würde der Funke für VERSOVER mit dem fertigen Produkt in der Hand noch weiter auflodern, denn das Artwork ist von Hugh Syme, der ja bekanntermaßen optisch hochwertige Artworks erschafft. Und die Texte zur Lage der Welt könnten auch interessant sein. Doch auch so gibt es trotz einiger metallischer Generika, die es noch auszumerzen gilt, eine fette Sieben!