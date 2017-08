Es rumpelt in der Kammer!

Die Grenzen zwischen überzeugendem Old-School-Gepolter und wenig inspiriertem, extremem Lärm sind oftmals fließend, und auch wenn die Feinheiten im zumeist doch recht krachigen Endmix verloren gehen, so ist es bei vielen Bands doch an klitzekleinen Faktoren auszumachem, ob sie etwas taugen oder zunächst noch nicht. Doch es gibt auch diese Zwischenstufe, diesen luftleere Raum, in dem sich Acts wie VESICANT aufhalten, und der davon gekennzeichnet wird, dass die Meinungsbildung noch recht unentschlossen ist. Denn beim neuen Release der Neuseeländer liegen holprige Songstrukturen auf der einen und angenehme Atmosphäre auf der anderen Seite doch sehr nahe beeinander.



"Shadows Of Cleasning Iron" verbaut sich allerdings in den ersten Nummern schon eine ganze Menge, weil die radikalen Abfahrten relativ unstrukturiert erscheinen und gerade die Übergänge in Nummern wie dem doomigen 'Shadow Of Death' oder dem schwarz-thrashigen 'Dismal Oubilette' alles andere als fließend sind. VESICANT setzt die Breaks nicht sonderlich platziert, sodass die einzelnen Motive abgehackt zusammengeführt werden, was gerade in diesen Stücken, aber auch später in einem sehr offensiven Track wie 'Enceladus' doch reichlich störend wirkt.

Dass die Jungs es deutlich besser können, beweisen sie an anderer Stelle, wo mit 'Carnage Ascended' und 'Uncoiled Desolator' zwei fast schon hymnenhafte Perlen des dreckigen, lärmigen Blackened Death Metal stehen, die man schon nach dem ersten Durchgang nicht mehr missen möchte - was für Granaten! Doch bei all diesen Schwankungen fragt man sich eben, wo VESICANT den Foku ansetzt, warum die Band nicht konsquenter einer klaren Linie folgt und warum die Qualität nicht immer dieses Niveau erreicht. Die Neuseeländer haben das nötige Talent und auch die Motivation, neue Extreme auszuloten. Doch bei der schlussendlichen Ausführung besteht bis auf weiteres noch Nachbesserungsbedarf, damit künftig auch ein gesamtes Album mit entsprechendem Beifall belohnt werden kann. Auf "Shadows Of Cleansing Iron" verdienen nicht alle Songs diesen Applaus!



Anspieltipps: Carnaged Ascended, Uncoiled Desolator